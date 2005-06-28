حجت الاسلام احمدزاده : روح تحقيق و پژوهش بايد بر روح مدرك گرايي حاكم شود // دولت آينده بايد در راه نهادينه كردن فرهنگ اسلامي بر فضاي دانشگاه ها تلاش كند

حجت الااسلام احمدزاده در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: از آنجا كه دانشگاه، خاستگاه پژوهش هاي علمي و مبدا رشد كشور است توجه به امر پژوهش از نكات مهمي است كه بايد مورد توجه دولت آينده قرار گيرد.

وي ادامه داد: متاسفانه در سال هاي گذشته بخش پژوهش و تحقيق به دليل برخي سياست گذاري هاي نادرست به خوبي رشد نكرده و گاه اتفاق افتاده كه اين بخش به علت نبود بودجه كافي پيشرفت قابل توجهي نداشته است. در صورتي كه دانشجويان پژوهشگر همواره نشان داده اند كه مي توانند در اين عرصه موفق باشند. نمونه بارز اين گونه موفقيت ها در امر توليد سلول هاي بنيادي و فعاليت هاي هسته اي است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه بارها از سوي مقام معظم رهبري بر وجود نهضت نرم افزاري و توليد علم تاكيد شده، انتظار مي رود رييس جمهور منتخب ملت كه خود از محققين محترم و از اساتيد موفق دانشگاهي مي باشد با تدوين برنامه هاي درخور، باب تازه اي در عرصه آموزش عالي بگشايند و روح تحقيق و پژوهش را بر روح مدرك گرايي در دانشگاه ها حاكم كند.

مدير دفتر نهاد رهبري در دانشگاه آزاد تهران شمال فرهنگ سازي در دانشگاه ها را از ديگر وظايف رئيس جمهور آينده دانست و افزود: از دوران مبارزات انقلابي ملت ايران تا سال هاي پيروزي و جنگ تحميلي و دوران سازندگي همواره دانشگاه ها مركز ثقل كشور بوده اند و همواره بزرگترين حركت ها و تصميمات ابتدا ازدانشگاه ها صورت گرفته و دانشگاه ها همواره پرچمدار حركت هاي مهم و سازنده وتاثير گذار بوده اند.

احمد زاده اظهار داشت : از آن جا كه ما كشوري با سابقه درخشان در عرصه هاي علم و تمدن داريم كه متبلور از آموزه هاي تعالي بخش دين مبين اسلام است، نهادينه كردن فرهنگ اسلامي و آميختگي آن با روح تلاشگر ايراني از اموري است كه مي تواند ما را توانمندتر و قدرتمندتر سازد و دولت آينده بايد توجه خاصي به آن داشته باشد.

وي تاكيد كرد: دانشگاهيان از رئيس جمهور منتخب مي خواهند كه همانگونه كه خودشان بارها در ارايه برنامه هايشان بر امر خودباوري تاكيد داشته اند با برنامه ريزي دقيق در راه نهادينه كردن فرهنگ اسلامي و ايراني بر فضاي دانشگاه ها تلاش كند.

مدير دفتر نهاد رهبري در دانشگاه آزاد تهران شمال افزود: اگرچه دانشگاه ها مراكز علمي كشور هستند اما هيچگاه از تيررس سياست سياستمداران در امان نمانده اند.

وي اظهار كرد: لزوم افزايش بينش سياسي دانشگاهيان براي جلوگيري استفاده ابزاري از دانشجو براي اهداف جناحي و منافع حزبي و تقويت روند صحيح كار سياسي و رشد بصيرت دانشجويان بسياري ضروري است. اين مستلزم آن است كه تشكل هاي سياسي دانشجويي، مستقل و بدون وابستگي به جناح هاي خارج از دانشگاه بتوانند فعاليت كنند تا ضمن فعاليت در جهت آرمان خواهي گام بردارند. به همين خاطر رييس جمهور آينده بايد با تدابيري زمينه اينگونه فعاليت ها در دانشگاه را فراهم سازند.

اين مقام مسوول تاكيد كرد: اقتصاد و صنعت يك كشور زماني مي تواند بالنده شود كه از دست عده اي معدود خارج شده و دست در دست دانشگاه نهد تا با كار علمي و كارشناسي چرخ اقتصاد، صنعت، معدن و كارخانه به خوبي به گردش در آيد.

حجت الااسلام احمد زاده ادامه داد: از بزرگترين مشكلات امروز كشور اين است كه دانشگاه و صنعت در دو سوي مختلف حركت مي كنند در نتيجه هيچكدام به نقطه مشتركي نرسيده اند. به همين دليل توقع ما از رييس جمهور آينده اين است كه زمينه ارتباط و پيوند هرچه بيشتر دانشگاه را با مراكز صنعتي و اقتصادي و حتي اجتماعي براي رفع بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي را فراهم سازند.