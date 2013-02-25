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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

حجت الاسلام شکری:

سهل انگاري بستر بروز شبيخون فرهنگي در جامعه است

سهل انگاري بستر بروز شبيخون فرهنگي در جامعه است

رشت - خبرگزاری مهر: رئيس عقيدتي سياسي فرماندهي انتظامي گيلان گفت: سهل‌انگاري و سست ‌عنصري بسترهای بروز شبيخون فرهنگي در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادي شكري ظهر امروز در همايش رؤساي دواير نظارت بر اماكن عمومي پليس استان افزود: تاريخ پر از عبرت است و با مطالعه و تجربه از تاريخ مي ‌توان زمينه سعادت خود را در جامعه رقم زد.

وی اظهارداشت: عمل نكردن به تذكرات قرآني در زمینه عبرت از تاريخ بسترهای سهل‌انگاري و سست ‌عنصري را در آدمي تقويت كرده و آنگاه شبيخون فرهنگي به راحتي صورت مي‌ گيرد.

رئيس عقيدتي سياسي فرماندهي انتظامي گيلان گفت: دشمن به سياست خود آگاه است به طوريكه در ابتدا به تغيير نگرش اهتمام كرده و سپس به راحتي در قلب و فكر جاي مي گيرد.

وی با اشاره به تاثيرگذاري دشمن برای تغيير دين در مردم اندلس (اسپانياي فعلي) بيان داشت: غفلت به راحتي موجب تغيير دين در اين كشور اروپايي شد.

شکری به هشدار 15 ساله مقام معظم رهبري در خصوص تهاجم فرهنگي اشاره كرد و افزود: رهبر انقلاب از سياست دشمن در آن موقع به خوبي آگاه و اين مسئله را به ملت يادآور شده بود.

وی تاكيد بر اینکه فرامين مقام معظم رهبري به عنوان فرمان ولي امر مسلمين بر همه مردم واجب عيني است، اظهارداشت: دوری از سهل انگاري و غفلت بستر ساز سعادت و تعالی در جامعه است.

رئيس عقيدتي سياسي فرماندهي انتظامي گيلان رقص و پايكوبي و اختلاط زن و مرد در تالارهاي عروسي و همچنين پخش فيلم‌ هاي مبتذل عروسي را عمل به دستورات دشمن و نوعي هجمه فرهنگي دانست و یادآورشد: تالارهاي كه زمينه اين گونه مسائل را در جامعه فراهم مي كنند بايد در اجراي قانون با قاطعيت با آنان برخورد كرد.

کد مطلب 2006164

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