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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

طالب بیدختی:

نام های امیر علی و فاطمه در استان سمنان بیشترین فراوانی ثبت را دارند

نام های امیر علی و فاطمه در استان سمنان بیشترین فراوانی ثبت را دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان سمنان از ثبت بیشترین نام های فاطمه و امیر علی طی بهمن ماه سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی طالب بیدختی صبح دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره ثبت احوال استان سمنان از فراوانی ثبت نام های امیرعلی و فاطمه در این استان خبر داد و گفت: در بین نام های برگزیده توسط والدین هم استانی در نوزادهای پسر نامهای امیرعلی، ابوالفضل، محمدطاها، محمد و محمدمهدی در صدر قرار داشته و در نوزادهای دختر نیز نامهای فاطمه، نازنین زهرا، یسنا و زهرا بیشترین فراوانی را دارند.

وی با اشاره به اینکه در بهمن ماه سالجاری تعداد 830 نوزاد در استان سمنان به دنیا آمده اند افزود: از این تعداد 400 نوزاد پسر و 430 نوزاد نیز دختر بودند.

مدیر کل ثبت احوال استان سمنان با اشاره به توجه ویژه مردم این استان به نام ائمه و معصومین (ع) گفت: والدین هم استانی درک کرده اند که نام معصوم نهادن بر فرزند خود می تواند گره گشای مشکلات آینده فرزندان باشد و فرزند کمتر به دنبال خطا و اشتباه می رود، به همین منظور در ماه بهمن فاطمه با 31 فراوانی بیشترین نام در دختران و امیرعلی با 19 فراوانی در پسران بهترین آمار را نشان می دهد.

طالب بیدختی به وظایف والدین در خصوص انتخاب نام با استفاده از احادیث و روایات اسلامی گوشزد کرد و گفت: انتخاب نام نیکو از سوی والدین جهت فرزندان از تکالیف آنها است و یکی دیگر از رسالت های مسئولان مربوطه فرهنگ سازی و تشویق والدین به انتخاب نام های نیکو و ریشه دار مذهبی است.

وی، بر لزوم انتخاب نام‏های شایسته برای فرزندان بر اساس فرهنگ و مذهب تاکید کرد.

مدیر کل ثبت احوال استان سمنان انتخاب نام برای فرزندان بر اساس مجموعه‏ های تلویزیونی را نادرست بیان کرد و گفت: فرهنگ مهندسی انتخاب نام باید در جامعه نهادینه شود تا اسامی افراد بر اساس شخصیت‏ های سریال‌های تلویزیونی انتخاب نشود.

طالب بیدختی در خاتمه افزود: برخی از نام‏هایی که بر این اساس، برای نوزادان انتخاب می‏شود با اینکه منعی برای انتخاب ندارند ولی فقط در یک مقطع زمانی زیبا هستند.

کد مطلب 2006166

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