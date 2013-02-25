مهلت 10 روزه به متقاضیان طرحهای توسعه کشاورزی خوزستان برای تکمیل پرونده

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عامری گلستان پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی استان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای اجرای طرحهای کشاورزی اظهار کرد: طرح های متوسط و بزرگ توسعه کشاورزی استان باید هر چه سریعتر اجرایی و به بهره برداری برسند.
وی با بیان اینکه توسعه تولید و بالا بردن تولیدات کشاورزی در کنار ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف طرح توسعه اشتغال است، افزود: در این راستا طرحهای مصوب کشاورزی باید سریعتر تعیین تکلیف شوند.
عامری گلستان با تاکید بر ضرورت جذب اعتبارات و اجرای طرحها، گفت: به متقضایان طرحهای توسعه کشاورزی مهلت ده روزه برای تکمیل پرونده و تامین سهم آورده داده می شود.
وی با بیان اینکه متقاضیان باید تا 20 اسفند وضعیت پرونده و اجرای طرح را مشخص کنند، افزود: در صورتی که متقاضیان در مهلت تعیین شده نسبت به تامین سهم آورده و اجرایی کردن پروژه اقدام نکنند حذف می شوند و افراد جدید جایگزین می شوند.
معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان با اشاره به برنامه جدی دولت برای طرح توسعه کشاورزی اظهار کرد: براساس برنامهریزی صورت گرفته در سطح کشور بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی به بخش زراعت و توسعه باغات اختصاص داده خواهد شد.
وی گفت: در این طرح سهم استان خوزستان 200 هزار هکتار است که برای تحقق این رقم تلاش و توسعه همه دستگاهای مرتبط ضروری است.
عامری گلستان با بیان اینکه از سیاستهای کلی برای توسعه کشاورزی افزایش تولید در بخشهایی است که موازنه منفی دارد، افزود: اولویت طرحهای کشاورزی در افزایش تولیدات گوشت قرمز و سفید و همچنین توسعه صنایع تبدیلی، بسته بندی و فرآوری کشاورزی است.
