به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حداد عادل در حاشیه مراسم دهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره معرفی کاندیداهای جبهه پیروان به این ائتلاف و بررسی این افراد در سازوکار ائتلاف سه گانه اظهار کرد: من هنوز از معرفی افراد جدید به ائتلاف خبر ندارم اما اگر چنین موضوعی باشد و افراد جدیدی معرفی شوند قطعا ائتلاف، این افراد را بررسی خواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره مطرح شدن نامش به عنوان یکی از کاندیداهای نهایی جبهه پایداری افزود: این موضوع در همین حد که شما گفتید صرفا یک گمانه زنی رسانه ای است.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که پاسختان به نامه علی مطهری درباره مواضع شما که گویا در مجلس هم توزیع شده است چیست؟ خاطرنشان کرد: بنده همیشه به احترام پدر آقای مطهری در برابر اهانت های وی سکوت می کنم.

حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه منابع مالی ائتلاف سه گانه از کجا تامین می شود، پاسخ داد: اصلا هنوز این ائتلاف هزینه ای نکرده است که منابع مالی داشته باشد و تاکنون فکری برای تامین منابع مالی در آینده نکرده ایم.

عضو ائتلاف سه گانه اصولگرایان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید گویا جبهه ایستادگی نام شما را به عنوان یکی از کاندیداهای نهایی خود برای رایزنی های آینده مطرح کرده است افزود: اسمی از بنده در خبر مذکور برده نشده است و فقط نام آقای ولایتی در این خبر آمده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره طرح مجلس برای کاهش تعطیلات نیز تصریح کرد: با تجربه 13-14 ساله ای که بنده در مجلس دارم تصور نمی کنم که این کار امکان پذیر باشد و به نوعی در امکان پذیربودنش شک دارم.

وی درباره لزوم کاهش تعطیلات نیز ادامه داد: من هنوز طرح را ندیده ام اما در اینکه این طرح به نتیجه برسد تردید دارم.

حداد عادل در پاسخ به سئوالی درباره ارزیابی اش از انتخابات آینده نیز خاطرنشان کرد: امیدوارم یک انتخابات خوب و انتخابی خوب تر داشته باشیم که رسانه ها هم می توانند در این بین بسیار کمک کنند.