مهندسي ترافيك در مشهد نيازمند دستورالعمل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدي، ظهر دوشنبه در جلسه شوراي ترافيك اظهار كرد: مهندسي ترافيك در مشهد نيازمند طراحي ساختار ويژه و دستورالعمل بوده و از اهميت بالايي برخوردار است.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از دغدغه ها در مشهد مديريت ترافيك است، افزود: اين شهر زائر پذير بوده بنابراين بايد براي حل معضل ترافيك در اين شهر كار تيمي را همراه با برنامه ريزي انجام داد.

واحدي تصريح كرد: يكي از چالش ها در مقوله ترافيك عدم يكپارچگي است و بايد در اين مقوله با تصميم سازي و تصميم گيري اقدامات ويژه اي انجام داد.

وي با اشاره به تفاهمنامه مديريت يكپارچه ترافيكي، اظهار كرد: پيش نويس اين تفاهم نامه بايد اصلاح شده و هر چه سريع تر در سراسر استان اجرايي شود.

واحدي يادآور شد: اجراي طرح مديريت يكپارچه ترافيكي به صورت آزمايشي نيز به باز شدن گره هاي ترافيكي كمك مي كند.