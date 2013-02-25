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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

واحدي:

مهندسي ترافيك در مشهد نيازمند دستورالعمل است

مهندسي ترافيك در مشهد نيازمند دستورالعمل است

مشهد - خبرگزاري مهر: مدير كل فني استانداري خراسان رضوي گفت: مهندسي ترافيك در مشهد نيازمند طراحي ساختار و دستورالعمل ويژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدي، ظهر دوشنبه در جلسه شوراي ترافيك اظهار كرد: مهندسي ترافيك در مشهد نيازمند طراحي ساختار ويژه و دستورالعمل بوده و از اهميت بالايي برخوردار است.

وي با تاكيد بر اينكه يكي از دغدغه ها در مشهد مديريت ترافيك است، افزود: اين شهر زائر پذير بوده بنابراين بايد براي حل معضل ترافيك در اين شهر كار تيمي را همراه با برنامه ريزي انجام داد.

واحدي تصريح كرد: يكي از چالش ها در مقوله ترافيك عدم يكپارچگي است و بايد در اين مقوله با تصميم سازي و تصميم گيري اقدامات ويژه اي انجام داد.

وي  با اشاره به تفاهمنامه مديريت يكپارچه ترافيكي، اظهار كرد: پيش نويس اين تفاهم نامه بايد اصلاح شده و هر چه سريع تر در سراسر استان اجرايي شود.

واحدي يادآور شد: اجراي طرح مديريت يكپارچه ترافيكي به صورت آزمايشي نيز به باز شدن گره هاي ترافيكي كمك مي كند.

کد مطلب 2006186

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