همایش آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد رضوی ظهر دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان خراسان جنوبی، اظهارداشت: همایش آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری اسفند ماه جاری در استان برگزار می شود.

وی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: تقویت باورهای دینی و حفظ هویت فرهنگی و ارزشی دانشجویان، ارتقاء سطح آگاهی های های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، آشنایی قشر دانشجو با فرامین رهبری از جمله این اهداف است.

وی اضافه کرد: این همایش با همکاری حوزه علمیه و دانشگاه ها برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای این همایش مسابقه مقاله نویسی براساس عناوین مختلف پیش بینی شده است، افزود: این همایش با هدف بررسی پژوهشگرانه و محققانه مسائل اساسی سبک زندگی از منظر رهبری برنامه ریزی و در سطح استان برگزار می شود.

وی مفهوم شناسی سبک زندگی در معارف اسلامی، ضرورت گفتمان سازی مفهوم سبک زندگی، چگونگی شکل گیری سبک و شیوه زندگی، آسیب شناسی وضع موجود سبک زندگی در ایران، تبیین ماهییت زندگی غربی و نقش و جایگاه ایمان و اعتقاد در سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلامی از محورهای مقالات این همیش است.

وی یادآور شد: این همایش 9 اسفندماه جاری در بیرجند برگزار می شود.