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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۳۳

رضوی:

همایش آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی در خراسان جنوبی برگزار می شود

همایش آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی در خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از برگزاری همایش آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی طی ماه جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد رضوی ظهر دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان خراسان جنوبی، اظهارداشت: همایش آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری اسفند ماه جاری در استان برگزار می شود.

وی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت:  تقویت باورهای دینی و حفظ هویت فرهنگی و ارزشی دانشجویان، ارتقاء سطح آگاهی های های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، آشنایی قشر دانشجو با فرامین رهبری از جمله این اهداف است.

وی اضافه کرد: این همایش با همکاری حوزه علمیه و دانشگاه ها برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای این همایش مسابقه مقاله نویسی براساس عناوین مختلف پیش بینی شده است، افزود: این همایش با هدف بررسی پژوهشگرانه و محققانه مسائل اساسی سبک زندگی از منظر رهبری برنامه ریزی و در سطح استان برگزار می شود.

وی مفهوم شناسی سبک زندگی در معارف اسلامی، ضرورت گفتمان سازی مفهوم سبک زندگی، چگونگی شکل گیری سبک و شیوه زندگی، آسیب شناسی وضع موجود سبک زندگی در ایران، تبیین ماهییت زندگی غربی و نقش و جایگاه ایمان و اعتقاد در سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلامی از محورهای  مقالات این همیش است.

وی یادآور شد: این همایش 9 اسفندماه جاری در بیرجند برگزار می شود.

کد مطلب 2006187

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