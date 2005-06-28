دكتر قرايي مقدم: برخوردهاي سياسي در دانشگاه ها بايد جاي خود را به اهداف علمي بدهند // معاونان وزارت علوم بايد از تجربه كافي در پست خود برخوردار باشند

دكتر "امان الله قرايي مقدم" در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: رئيس جمهور منتخب به دليل آن كه عضو هيات علمي دانشگاه است به خوبي مشكلات دانشگاهيان و دانشجويان را مي داند.

وي تاكيد كرد: در دوران وزير علوم و رئيس جمهور فعلي ترميم هاي مناسبي در دانشگاه ها و اعضاي هيات علمي به خصوص در بحث حقوق اين افراد صورت گرفته، اما كافي نيست.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: پژوهش و مشكل بودجه، مهمترين بحثي است كه رئيس جمهور منتخب بايد در زمينه دانشگاه ها به آن توجه كند زيرا آن مساله باعث مشكلات مختلف در دانشگاه ها شده است.

دكتر قرائي مقدم تصريح كرد: از سوي ديگر دولت جديد بايد به مساله كمك هاي مادي به دانشجويان براي خريد و زندگي روزمره توجه خاصي داشته باشد. در گذشته دانشجويان از تمامي امكانات جامعه به صورت نيمه بها و رايگان استفاده مي كردند كه اين خود ايجاد انگيزه اي در جوانان براي ادامه تحصيل ايجاد مي كرد اما هم اكنون دانشجويان به سختي تحصيل مي كنند.

وي خاطر نشان كرد: رئيس جمهور منتخب و وزير علوم آينده بايد به مساله حقوق بازنشسته هاي دانشگاه ها نيز توجه خاصي داشته باشد. هم اكنون يك فرد شاغل دردانشگاه كه تجربه و سابقه كمتري نسبت به يك فرد بازنشسته دارد سه برابر حقوق مي گيرد كه اين مساله باعث خواهد شد كه اساتيد با تجربه از ترس آن كه حقوقشان كاهش پيدا كند كار را كنار نگذارند و مانع ورود نيروي جوان به دانشگاه ها و اعضاي هيات علمي شوند.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم ادامه داد: هم اكنون در ساختار هيات مديره دانشگاه ها نيز اشكلات فراواني وجود دارد و روابط به شدت در آن حاكم است.

اين استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر برخي از معاونان وزارت علوم از تجربه كافي در پست خود برخوردار نيستند و توانايي حل برخي از مشكلات را ندارند. يك مدير در وزارت علوم پيش از آن كه معاون يا مدير شود بايد مراحل را در دانشگاه ها يك به يك طي كرده تا با مشكلات آشنا باشد و در رفع آن ها تلاش كنند در صورتي كه هم اكنون اينگونه نيست.