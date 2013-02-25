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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

دیدار قائم مقام وزیر خارجه سوئد با جواد لاریجانی

دیدار قائم مقام وزیر خارجه سوئد با جواد لاریجانی

فرانک بلفراگ قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد که در رأس هیأتی در تهران به سر می برد با دکتر محمدجواد لاریجانی دبیرستاد حقوق بشر کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در این دیدار دو طرف درباره راه های گسترش همکاری های حقوق بشری و قضایی دوجانبه، مسائل منطقه ایی و موضوعات بین المللی از جمله تحولات سوریه تبادل نظر و گفت وگو کردند.

دیدار قائم مقام وزیر خارجه سوئد با جواد لاریجانی

دبیر ستاد حقوق بشر در این دیدار از بدرفتاری نسبت به مسلمانان و برخی ایرانیان مقیم سوئد انتقاد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران از اتباع خود در همه نقاط دنیا وفق موازین حمایت می کند و از رویه رو به گسترش اسلام هراسی در غرب نیز نگران است.

قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد نیز از گسترش همکاری های دوجانبه درزمینه های حقوق بشری استقبال کرد.

کد مطلب 2006191

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