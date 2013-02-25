دیدار قائم مقام وزیر خارجه سوئد با جواد لاریجانی

به گزارش خبرگزاري مهر، در این دیدار دو طرف درباره راه های گسترش همکاری های حقوق بشری و قضایی دوجانبه، مسائل منطقه ایی و موضوعات بین المللی از جمله تحولات سوریه تبادل نظر و گفت وگو کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر در این دیدار از بدرفتاری نسبت به مسلمانان و برخی ایرانیان مقیم سوئد انتقاد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران از اتباع خود در همه نقاط دنیا وفق موازین حمایت می کند و از رویه رو به گسترش اسلام هراسی در غرب نیز نگران است.
قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد نیز از گسترش همکاری های دوجانبه درزمینه های حقوق بشری استقبال کرد.
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