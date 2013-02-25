آمل نماینده مازندران در دسته سه فوتسال بانوان کشور شد

معظم ساروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور تیم هیئت آمل به عنوان تنها نماینده مازندران در فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور خبر داد.

وی افزود: فصل جدید لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاه های کشور با حضور 16 تیم در چهار گروه به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

ساروی اضافه کرد: از هر گروه دو تیم به مرحله دوم این مسابقات صعود و پس از بازیها در مرحله یک چهارم و حذفی چهار تیم از این مرحله، بازیها با حضور چهار تیم در نیمه نهایی پیگیری و درنهایت دو تیم برتر مسابقات به لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

وی به شرایط آمادگی تیم هیات فوتبال آمل اشاره کرد و گفت: تیم هیئت فوتبال آمل به با ترکیبی از بازیکنان جوان و بومی در لیگ دسته یک حضور پیدا کرده و هدایت مریم قلی زاده بازیکن سرمربی تیم و رقیه محمدپور مربی به دنبال خلق شگفتی در این مسابقات هستند.

نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال آمل یادآور شد: تیم هیئت فوتبال آمل در بازی دوم خود 17 اسفند در آمل میزبان شهرداری اشکنان است و در 24 اسفند نیز در سالن ورزشی انقلاب رشت به مصاف تیم میهمان آرسن میناسیان این شهر می رود.

ساروی گفت: فصل جدید این مسابقات از نهم اسفندماه آغاز می شود و تیم هیئت فوتبال آمل در گروه اول این رقابتها با تیم های صدیق سرم‌ آباده، شهرداری اشکنان و آرسن میناسیان رشت هم گروه است.

وی افزود: تیم هیئت فوتبال آمل در آغاز فصل جدید این مسابقات در نخستین دیدار در شهر آباده استان فارس روز نهم اسفند در سالن ورزشی امام علی(ع) این شهر میهمان تیم صدیق سرم آباده است.