120 تابلو هنری در دانشگاه پیام نور شهرکرد به نمایش گذاشته شده است

جمشید امیر خانی دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 120 تابلو هنری با موضوع قرآن و روایت، قیامت، بهشت و جهنم دردانشگاه پیام نور شهرکرد به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان داشت: این تابلو ها بیانگر تولد انسان، شکافته شدن کوهها و دریاها در روز قیامت، زنده شدن انسانها و ....است و بهشت و جهنم را به تصویر کشیده است.

مسئول دفتر ریاست دانشگاه پیام نور شهرکرد ادامه داد: این تابلوها در کشورهای ایتالیا و ترکیه نیز به نمایش گذاشته شده است.

جمشید امیر خانی عنوان کرد: این تابلوها در سالن ورزشی شهدای داتشگاه پیام نور شهرکرد به نمایش گذاشته شده است.

علاقه مندان تا 13 اسفندماه می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.