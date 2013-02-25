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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۳

امیر خانی:

120 تابلو هنری در دانشگاه پیام نور شهرکرد به نمایش گذاشته شده است

120 تابلو هنری در دانشگاه پیام نور شهرکرد به نمایش گذاشته شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر ریاست دانشگاه پیام نور شهرکرد گفت: بیش از 120 تابلو هنری در دانشگاه پیام نور شهرکرد با موضوع قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است.

جمشید امیر خانی دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 120 تابلو هنری با موضوع قرآن و روایت، قیامت، بهشت و جهنم دردانشگاه پیام نور شهرکرد به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان داشت: این تابلو ها بیانگر تولد انسان، شکافته شدن کوهها و دریاها در روز قیامت، زنده شدن انسانها و ....است و بهشت و جهنم را به تصویر کشیده است.

مسئول دفتر ریاست دانشگاه پیام نور شهرکرد ادامه داد: این تابلوها در کشورهای ایتالیا و ترکیه نیز به نمایش گذاشته شده است.

جمشید امیر خانی عنوان کرد: این تابلوها در سالن ورزشی شهدای داتشگاه پیام نور شهرکرد به نمایش گذاشته شده است.

علاقه مندان تا 13 اسفندماه می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 2006194

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