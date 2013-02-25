هزینه کرد 450 میلیون ریال برای برنامه های فرهنگی نیروی انتظامی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان، اظهارداشت: این مجموعه برای برنامه های سبک زندگی ایرانی اسلامی در دو حوزه داخل سازمانی و برون سازمانی وارد شده است.

وی با بیان اینکه برای مجموعه درون سازمانی هفت دوره آموزشی برگزار شده است، افزود: کارکنان در این دوره ها آموزش های اخلاق در خانواده، خانواده در قران، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم را فراگرفتند.

سردار واعظی اضافه کرد: برای انجام این برنامه فرهنگی در استان 45 میلیون تومان هزینه شده است.

به گفته وی برای کارکنان خارج از مجموعه و مامورین شهری پنج دوره آموزشی برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه در تمرکز به آموزش های قرآنی نیز فعالیت های قابل توجهی داشته است، افزود: در شش ماهه دوم سال جاری مبلغ 28 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی برگزاری جشنواره قران با حضور میهمانان استانی و کشوری، تجلیل از فعالان قرآن و برتر مسابقات قرآنی از دیگر برنامه های این مجموعه است.