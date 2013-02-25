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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۸

سردار واعظی:

هزینه کرد 450 میلیون ریال برای برنامه های فرهنگی نیروی انتظامی خراسان جنوبی

هزینه کرد 450 میلیون ریال برای برنامه های فرهنگی نیروی انتظامی خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: برای اجرای برنامه های فرهنگی ویژه سبک زندگی ایرانی اسلامی اعتباری بالغ بر 450 میلیون ریال در نیروی انتظامی استان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان، اظهارداشت: این مجموعه برای برنامه های سبک زندگی ایرانی اسلامی در دو حوزه داخل سازمانی و برون سازمانی وارد شده است.

وی با بیان اینکه برای مجموعه درون سازمانی هفت دوره آموزشی برگزار شده است، افزود: کارکنان در این دوره ها آموزش های اخلاق در خانواده، خانواده در قران، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم را فراگرفتند.

سردار واعظی اضافه کرد: برای انجام این برنامه فرهنگی در استان 45 میلیون تومان هزینه شده است.

به گفته وی برای کارکنان خارج از مجموعه و مامورین شهری پنج دوره آموزشی برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه در تمرکز به آموزش های قرآنی نیز فعالیت های قابل توجهی داشته است، افزود: در شش ماهه دوم سال جاری مبلغ 28 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی برگزاری جشنواره قران با حضور میهمانان استانی و کشوری، تجلیل از فعالان قرآن و برتر مسابقات قرآنی از دیگر برنامه های این مجموعه است.

 

کد مطلب 2006197

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