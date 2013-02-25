مردم باید تابعیت از قانون را در خود تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی با عنوان"برای ارتقاء سبک زندگی در حوزه ی شهروندی جوانان چه باید کرد؟" به همت موسسه ارتقا سلامت استان کرمانشاه و همکاری سازمان ورزش و جوانان استان کرمانشاه پیش از ظهر دوشنبه در محل موسسه ارتقاء سلامت راهنما کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه برای رفع مشکلات شهروندی و جوانان در استان کرمانشاه راهکارهای ارائه و مطرح شد.

مریم رئوفی در این نشست با اشاره به ریشه ناهنجاری های رفتاری در مردم استان کرمانشاه گفت: ما ابتدا باید بفهمیم که آیا حق شهروندی در استان کرمانشاه رعایت می شود یا نه سپس به یافتن دلایل این امر بپردازیم.

وی افزود: ما می دانیم که مردم کرمانشاه مردمان بسیار فرهیخته ای هستند اما اگر در رفتار مردم هنجارهایی دیده می شود برای برطرف ساختن آن احتیاج به یک تلنگر دارند.

رئوفی گفت: این نشست و هم اندیشی نیز قبلا از طرف سازمان ورزش و جوانان استان کرمانشاه برای رفع مشکلات جوانان این استان برگزار شده و در این همایش از هر قشری اعم از دانشجویان، مسئولین، نخبگان و اهالی رسانه حضور داشتند.

وی هدف از این نشست ها را حضور این افراد و به وجود آمدن یک بارش فکری پر محتوا برای رفع مشکل جوانان عنوان کرد.

وی ادامه داد: در استان ما بافت های متفاوتی از هر لحاظ ( دینی، گویشی، رفتاری و ...) زندگی می کنند و قطعا این تفاوت ها باعث به وجود آمدن مشکل و نا هنجارهایی در جامعه می شوند و این مشکلات باعث به وجود آمدن چالش بین مردم شهر خواهد شد.

وی افزود: البته مسئولین کرمانشاه در این خصوص کم کاری نکرده و صحبت هایی انجام داده اند اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: مردم نباید نسبت به این مشکلات بی تفاوت باشند و از درون خود خانواده ها شروع به آموزش کنند و هم نوایی را در جامعه به وجود بیاورند.

وی ادامه داد: مشکلات از هر لحاظ در جامعه باعث شده که روحیه افراد خشن و پرخاشگر شود، البته بازهم باید به خاطر داشت که این مشکلات فقط مختص کرمانشاه نیست و در کل ایران مشاهده می شود.

وی گفت: تابعیت از قانون در مردم ما کم است و هر کس خودش را مسئول گرفتن حقش از دیگران می داند.

رئوفی ادامه داد: در جلسات، همایش ها و نشست ها همیشه از جوانان موفق دعوت می کنیم و همیشه پای حرف های آنها می نشینیم که این کار اشتباه است، هر از گاهی باید به پای حرف جوانانی که در زندگی مشکل دارند بنشینیم و از آنها بخواهیم که حرف بزنند و از مشکلاتشان بگویند، باید وارد پوسته و ریشه ی مشکلات جوانان شد و در بطن جامعه رفت.

رئیس هیات مدیره ارتقاء سطح سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: جوانان ما احتیاج به تفریح، شادی و تخلیه شدن انرژی جوانیشان دارند باید چنین محیط هایی را برای آنها فراهم کنیم.

وی افزود: اگر روحیه ی خشن در جامعه رواج پیدا کرده باید جلوی این روحیه ی خشن و پرخاشگر را گرفت و آن را از بین ببریم و جدی تر و محکم تر با این مشکل برخورد کنیم و نهاد های دولتی مثلا صدا و سیما از این قضیه حمایت کنند و برنامه سازان برنامه های درست بسازند.

رئوفی ادامه داد: متاسفانه صدا و سیمای استان تمام مشکلات را به تمسخر گرفته و برای رفع این مشکل ها جدی پیگیری نمی کند.

وی گفت: ما با خیل عظیمی از تهاجم در کشور و شهرمان مواجه هستیم، و تلفیقی از مذاهب، فرهنگ ها در رفتار مردم شکل گرفته است لذا باید الگو سازی صحیح برای جوانانمان داشته باشیم و راه مستقیم و بدون دغدغه را جلوی پای آنها بگذاریم و به خواسته، عقیده وسلیقه انها احترام بگذاریم و شهری شاد را برای آنها فراهم کنیم.

رئوفی ادامه داد: کودکان، نوجوانان و جوانان ما یک زمان الگو گرفته اند و یک زمان هم الگو می شوند و این الگو سازی باید بسیار صحیح باشد.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی موجود در جامعه روحیه جوانان ما را آسیب پذیر کرده است و این باعث شده که جوانان ما نسبت به آینده اشان ناامید شوند و برنامه ریزی برای آینده نداشته باشند و این نداشتن برنامه ریزی در امور جوانان باعث آسیب به آینده آنها می شود.

وی گفت: جوانان ما در اوج جوانی روحیه ای پیر پیدا کرده اند پس باید برای رفع این مشکل امنیت، آرامش و اقتصاد را برای آنها تامین کنیم.

وی جامعه ای را پویا دانست که کتاب خوانی، کتاب نویسی، موسیقی، نمایش و ... در آن بر پا باشد و گفت: جامعه ای که این موارد را در دل داشته باشد قطعا جوانان شادی خواهد داشت.

رئوفی افزود: می توان در جامعه برای هر قشر یک پاتوق مخصوص ساخت مثلا پاتوق های اقتصادی، هنری و سیاسی که علاقه مندان به این رشته ها با توانایی های خاص در این پاتوق ها حضور پیدا کنند و اطلاعات خاص خود را در اختیار مردم بگذارند.

رئیس هیئت مدیره ارتقاء سطح سلامت استان کرمانشاه گفت: مشکلاتی در جامعه ما رواج دارد که ریشه در قبح از بین رفتن زشتی ها دارد پس باید این آموزش ها در جامعه و در خانواده ها باید جدی تر دنبال بشود و از آسیب های از بین رفتن قبح زشتی مدام به فرزندان گفته شود.

وی افزود: مسئولین باید بودجه های فرهنگی را به استان کرمانشاه افزایش دهند و محیط شادی را برای جوانان فراهم کنند و سعی کنیم هر نوع فقری اعم از فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و ....را در جامعه از بین ببریم.

رئوفی در پایان با آرزوی موفقیت جوانان ایران زمین مخصوصا جوانان استان کرمانشاه گفت: افراد و مسئولین ذیربط باید جمع شده و بودجه و برنامه ریزی برای رفع مشکلات جوانان بگذارند و فرهنگ سازی و آموزش را برای زندگی سالم جوانان همه روزه تکرار کنیم.



