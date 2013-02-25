51 مدرسه قرآنی در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کمالی عصر دوشنبه در نشست خبری پیرامون هفته تربیت اسلامی اظهار داشت: عرصه تعلیم و تربیت به عنوان یک زیرساخت برای توسعه کشور محسوب می شود.

وی افزود: سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش به دنبال تربیت انسان متعالی که دارنده همه ویژگی های اخلاق و شایستگی انسان باشد، است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران یادآور شد:خانواده،حکومت، نظام رسانه ای، نهادهای دولتی و غیر دولتی و دستگاه تعلیم و تربیت از ارکان اساسی تربیت محسوب می شوند.

کمالی با بیان اینکه 51 مدرسه قرآنی در سالجاری در استان راه اندازی شده است، گفت: 180 مربی قرانی در مدارس استان جذب شدند.

وی به ساماندهی هزا رو 894 نیروی پرورشی در مدارس استان خبر داد و گفت: 850 نفر مشاوره پرورشی نیز در سطح مدارس استان فعالیت می کنند.

کمالی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه، 60 درصد دانش آموزان باید در رشته های مرتبط با فنی و حرفه ای و 40 درصد در بخش نظری تحصیل کنند،گفت: قرار داد نامه ای با هدایت تحصیلی در مراکز شهرستانها انعقاد کردیم تا دانش آموزان را به رشته های فنی و حرفه ای تشویق کنند.

وی افزود: هزار و 321 امام جماعت در مدارس استان برای اقامه نماز حضور دارند و 470 نمازخانه در مدارس استان در حال ساخت است.

این مقام مسئول گفت: 200 نشست گفتمان دینی با حضور 350 مبلغ امسال در مدارس استان برگزار شد.

کمالی افزود: دانش آموزان و فرهنگیان مازنی، امسال حدود 120 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند.

وی به طرح سینمایی تربیتی در آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: تاکنون یازده هزار دانش آموز در این طرح شرکت کردند.

وی بیان داشت: سه هزار و 259 شورای دانش آموزی در سطح مدارس استان داریم که 197 هزار دانش آموز در انجمن های متعدد شورای دانش آموزی مشارکت دارند.

کمالی از اعزام بیش از 15 هزار نفر دانش آموز دختر و پسر به مناطق عمالیاتی دفاع مقدس در قالب راهیان نور اشاره کرد و گفت: هزار و 385 هیئت مذهبی دانش آموزی در سطح مدارس استان فعالیت می کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران از انعقاد تفاهم نامه وزارت کار با آموزش و پرورش برای بکارگیری دانش آموختگان فنی و حرفه ای خبر داد.

کمالی اظهار داشت: عرصه تعلیم و تربیت به عنوان یک زیرساخت برای توسعه کشور مسوب می شود.

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