فراخوان سومین جشنواره روز معمار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبین، سرپرست مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی کرج با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: جشنواره روز معمار هر ساله با هدف بزرگداشت شیخ بهایی، ارتقای سطح کیفی آموزش‌های معماری، پیوند عرصه اندیشه و عمل و ایجاد فضای با نشاط و پویا در میان دانشجویان اجرا می‌شود.

وی شناسایی هویت معماری استان البرز و رشد علمی معماری منطقه را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره دانست و خاطر نشان کرد: جشنواره روز معمار با محوریت «شناخت هویت معماری معاصر ایران با نگاه منطقه‌ای به استان البرز» برای شناساندن هویت معماری استان البرز و رشد علمی معماری منطقه برگزار خواهد شد.

آبین خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری کرج، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان البرز برگزار می شود.

سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرج ادامه داد: این جشنواره در بخش‌های مختلف از جمله ارائه مقاله، مستندسازی از طریق فیلم و عکس و پانل تخصصی با حضور اساتید معماری ایران و مطرح در کشور و تقدیر از معمار پیشکسوت در سوم اردیبهشت ماه به مدت یک روز برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: برترین آثار توسط کارشناسان شناسایی شده و در نهایت این آثار به نهادهای مریوطه برای ایجاد تغییرات مثبت در فضاسازی شهری ارائه می‌شود و به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهدا می شود.

سرپرست مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی كرج در پایان گفت: علاقه مندان از 5 اسفندماه می‌توانند چکیده مقالات خود را از طریق سایت مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهي کرج به نشانی karaj.iastjd.ac.ir ارسال نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32538855-026 داخلي 106 تماس حاصل نمایند.

برگزیدگان جشنواره قرآنی نسیم انس در بخش دانشگاهی معرفی شدند

احمدرضا فیروزی با اعلام این خبر گفت: این جشنواره همزمان با سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در راستای ترویج فرهنگ بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در سطح جامعه اسلامی و گام برداشتن در جهت اعتلای هر چه بیشتر قرآن حکیم و ترویج آموزه های این کتاب انسان‌ساز در زندگی بشری برگزارشد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد البرز یادآور شد: جشنواره نسیم انس در بخش مفاهیم و محتوای قرآن کریم در سطح ادارات، سازمان‌ها و موسسات استان به صورت غیرحضوری و در دانشگاه‌های استان البرز به صورت حضوری و در سطح خانواده کارکنان دانشگاه خوارزمی و جهاد دانشگاهی استان البرز در سطوح حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم برگزار شد.

وی ادامه داد: در بخش دانشجویی فاطمه کرمی راد، سمیه لطفی، ندا کثیر، مجید حسینی، محبوبه صادقی، مریم نیک پندار، امین تنومند، صدیقه شمس الدینی، زهرا عبادی، فاطمه اسحاقی، زهرا قاسمی، محبوبه صادقی، طاهره محمدی، میترا سلطانی، زهره دوستی، حسین یاری و علی سیاری از دانشگاه های استان البرز برگزیده شدند.

فیروزی با اشاره به برگزیدگان بخش کارکنان دانشگاه های استان گفت: یحیی بهرامی، سیده زهرا کاظمی، معصومه پودینه، محبوبه کمالی دهقان، سید موسوی سعادتلو، نرگس اسدزاده و نرگس کوهستانی از برگزیدگان بخش کارکنان دانشگاه های استان البرز هستند.

وی افزود: در بخش مفاهیم دانش آموزی محمد یوسفی، محمد صادق صالحی، کوثر رنجبر، علی کمرروستا و در بخش قرائت دانش آموزی زهرا خوشدل، پرنیا معتمدی، طیبه سادات افتخاری، پارمیدا ضیائیان، فاطمه جواد صوفی، فاطمه فرح بخش، زهرا دماری و زهرا گودآسیایی برگزیده شدند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد البرز در پایان با اشاره به بخش خردسالان جشنواره تصریح کرد: در این بخش، خردسالان در سطح حفظ سه سوره از جزء سی ام قرآن کریم به رقابت پرداختند که به منظور ترغیب و تشویق آنها هدایایی به همه 60 خردسال شرکت کننده در این بخش اعطا خواهد شد.

گفتنی است اسامی برگزیدگان بخش کارکنان ادارات، سازمان‌ها و موسسات استان البرز اواسط اسفندماه اعلام خواهد شد.