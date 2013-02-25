تعیین مهلت به دستگاههای اجرایی برای مستندسازی اموال دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر دوشنبه در کمیسیون مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی استان، گفت: مستند سازی اموال و املاک دولتی استان در راستای حفاظت از بیت المال ضروری است.

وی بیان کرد: در جلسه آینده شورای اداری استان زمانی تعیین می شود تا مدیران دستگاه های اداری برای مستند سازی اموال دستگاهها اقدام کنند.

صابری همچنین از تصویب شش درخواست واگذاری اراضی ملی به نهادها و دستگاه های اجرایی استان خبرداد.

وی بیان داشت: واگذاری 4.5 هکتار از اراضی منابع ملی برای تأسیس اردوگاه رفاهی و تفریحی برم الوان در شهرستان بهمئی، ‌واگذاری 500 متر مربع اراضی ملی برای احداث اورژانس ببن راهی در پلاک مارگون، ‌واگذاری بیش از دو هزار متر مربع برای احداث ساختمان مقر فرماندهی گردان واقع بخش سپیدار از جمله این مصوبات بود.

وی افزود: همچنین‌ واگذاری بیش از دو هزار متر مربع از اراضی ملکی برای احداث ساختمان حوزه علمیه و دفتر امام جمعه شهر لنده ، واگذاری زمین برای احداث مسجد واقع در پلاک سرآبتاوه و واگذاری زمین به اداره کل اطلاعات استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

صابری ‌عنوان کرد: همچنین در این جلسه با تقاضای صندوق مهر امام رضا(ع) در خصوص استفاده از ساختمان سابق اداره کل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی واقع در شهرستان گچساران موافقت شد.