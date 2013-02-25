به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه سپاهان اعلام کرده‌اند که 10 هزار قطعه بلیت برای دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و النصر امارات تهیه شده و در اختیار هواداران سپاهان قرار خواهد گرفت.

حمید باقری، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هواداران سپاهان می‌توانند برای تهیه بلیت‌های این مسابقه به ورزشگاه انقلاب اصفهان و ورزشگاه تختی واقع در چارراه تختی اصفهان مراجعه کرده و بلیت مسابقه را از این دو ورزشگاه تهیه کنند.

وی ادامه داد:‌ هواداران سپاهان همچنین می‌توانند برای تهیه بلیت همزمان با روز بازی، از گیشه‌های عرضه بلیت در ورزشگاه فولادشهر اصفهان، بلیت تهیه کنند.

مسئول روابط عمومی باشگاه سپاهان در مورد تعداد بلیت‌های این دیدار بیان داشت: مسئولان باشگاه با توجه به ظرفیت ورزشگاه فولادشهر اصفهان که 10 هزار صندلی است، 10 هزار قطعه بلیت تهیه کرده و در اختیار هواداران قرار خواهند داد.

وی ادامه داد: قرار است درب‌های ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 18 روز چهارشنبه برای این دیدار باز شود.