سارقان حفاظ كنار جاده در رودبار دستگیر شدند

سرهنگ پاسدار سيد رسول صمدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اكيپ عملياتي کلانتری 11 اين شهرستان در گشت ‌زنی هاي پليسي در جاده قدیم رشت به تهران به دو نفر با يك دستگاه خودروي كاميونت در حين باز كردن حفاظ كنار جاده (گاردريل) مشكوك و آنان را دستگير کردند.

وی همچنین با بيان اينكه اين متهمان به سرقت حفاظ كنار جاده كنار جاده اعتراف كردند، اظهارداشت: متهمان با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفی و روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامي رودبار در ادامه با بيان اينكه پليس در برخورد با برهم زنندگان نظم عمومي قاطع و مصمم است از مردم اين شهرستان خواست در صورت مشاهده موارد مشكوك مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

وی سرقت را از عوامل برهم زننده نظم و آرامش جامعه دانست و افزود: اين پديده نه تنها به نظام مالي افراد مال باخته بلكه به اقتصاد و روان جامعه نيز صدمات جبران ناپذيري وارد مي كند.

صمدی اظهارداشت: نيروي انتظامي شهرستان در راستاي تداوم طرح ارتقای امنيت اجتماعي تاکنون اقدامات گسترده اي را در جهت شناسايي و دستگيري سارقان به مرحله اجرا گذاشته است.

وی با تاکید بر مشارکت و تعامل موثر بین پلیس و جامعه برای تامین امنیت پایدار یادآورشد: مشارکت دادن جامعه در پیشگیری اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است بنابراین نیروی انتظامی با این رویکرد همواره در صدد بسط و تعامل با اقشار مختلف اجتماعی است و شهروندان نیز می‌ توانند همچون گذشته با اعلام اخبار و اطلاعات خود به مراکز پلیس در ایجاد آرامش و حفظ ثبات امنیت اجتماعی نقشی موثر داشته باشند.