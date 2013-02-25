برگزاری جشن نیکوکاری در 344 مدرسه و آموزشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: امسال نیز همچون سنوات گذشته جشن نیکوکاری در مدارس استان و روز 16 اسفند برگزار میشود.
وی ادامه داد: روز 16 اسفند، در 19 دانشگاه استان نیز پایگاه جشن نیکوکاری دایر میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به اینکه برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اجرایی میشود، اضافه کرد: پس از جمعآوری کمکهای جشن نیکوکاری از مدارس و واریز آن به حساب امداد، وجوه نقدی و هدایای غیرنقدی جمعآوری شده کلا در اختیار آموزش و پرورش قرار داده میشود، تا در بین دانشآموزان نیازمند توزیع شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری طرح احسان دانشآموزی نیز توسط کمیته امداد اجرایی شده و از قبل قلکهای مربوط به این طرح در مدارس توزیع شده است، اضافه کرد: امسال در قالب طرح احسان دانشآموزی 70 هزار قلک مقوایی در مدارس راهنمایی و ابتدایی استان توزیع شد.
حسنلو در ادامه به نحوه توزیع کمکهای جمعآوری شده در قالب طرح احسان دانشآموزی نیز اشاره داشت و گفت: پس از جمعآوری این قلکها از مدارس 50 درصد از وجوه جمع آوری شده در اختیار آموزش و پرورش قرار داده میشود تا در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شود و 50 درصد بقیه نیز توسط کمیته امداد و در بین دانشآموزان نیازمند تحت پوشش این نهاد توزیع میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان افزود: سال گذشته در راستای اجرای طرح احسان دانشآموزی مبلغ 627 میلیون ریال کمک از مدارس استان جمعآوری شد.
حسنلو افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته جشن نیکوکاری به همت کمیته امداد استان و با همکاری صدا و سیما، اداره کل آموزش و پرورش، بسیج مستضعفین، مساجد و اصناف برگزار میشود.
امسال بیست و سومین سال برگزاری جشن نیکوکاری است و شعار آن همت مردمی، سلامت و توانمندی خانوادهها است.
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