به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری فارس که عصر امروز دوشنبه در سالن حوزه هنری برگزار شد، گفت: رسانه در دنیای امروز یک واقعیت است و زندگی فردی و اجتماعی در دنیای امروز بدون رسانه ممکن نیست.

وی خاطر نشان کرد: حدود 30 سال پیش که در آموزش و پرورش حضور داشتم درباره شخصیت افراد نظری دادم و آن اینکه شخصیت افراد توسط سه عامل خانواده، جامعه و مدرسه ساخته می شود، ولی امروز نفوذ رسانه زیاد شده و من آن نظریه را اصلاح می کنم و می گویم علاوه بر آن سه نهاد، رسانه نیز به عنوان چهارمین گزینه نقش اصلی را در پرورش شخصیت افراد دارد.

حدادعادل با اشاره به اینکه هیچ کس نمی تواند خودش را از رسانه بی نیاز بداند ، اظهار داشت: رسانه یک ابزاری است که می شود از آن درست یا نادرست استفاده کرد. استفاده نادرست همان استفاده ای است که استعمارگران قرن 18 و 19 و به تعبیر ما استکبار جهانی از آن می کرد برای مدیریت افکار عمومی و وارونه جلوه دادن حقایق که نمونه آن را امروزه در اتفاقات سوریه می‌بینیم.

وی خاطر نشان کرد: امروز در کنار بمب، موشک و پول، رسانه نیز همراه آنها شده تا ابزار جنایت، خیانت و سلطه را در سوریه فراهم کند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان با اشاره به استفاده درست از رسانه تصریح کرد: استفاده درست از رسانه یعنی در خدمت انسان بودن و دقیقا برعکس رسانه های غربی و اینکه مظلومیت را نشان دهیم و ما از رسانه ها انتظار داریم متعهد به انقلاب اسلامی و در خدمت جمهوری اسلامی باشند.

وی در ادامه با تمجید از خبرگزاری فارس بیان کرد: خبرگزاری فارس تعهد را با کار خبری همراه کرده و یک خبرگزاری بی تعهد نیست.

حدادعادل با بیان اینکه کار خبرگزاری و کار رسانه بدون آزادی نمی شود، تصریح کرد: آزادی شرط لازم رسانه ها است ولی شرط کافی نیست اگر آزادی بود و آن آزادی را برای خدمت به کار مردم نگیریم به آزادی لطمه زده ایم و خیلی ها از آزادی برای اشاعه دروغ و تهمت استفاده می‌کنند و حقایق را واژگونه جلوه می دهند پس ما باید همراه آزادی حقیقت را هم پاسداری کنیم.

وی در ادامه به نقش و اهمیت رسانه در پاسداری از زبان فارسی اشاره کرد و گفت: رسانه ها باید زبان فارسی را پاس بدارند و اگر رسانه ها زبان فارسی را پاس بدارند این زبان از آسیب دور می‌ماند و چون کالای شما در قالب زبان عرضه می شود پس آسیبی که رسانه ممکن است بزند جبران‌ناپذیر خواهد بود.

رئیس فراکسیون اصولگرایان خاطر نشان کرد: ما یک دوره برای پاسداری از زبان در خدمت دوستان خبرگزاری فارس بوده ایم و یک کلاس ویرایش تشکیل داده ایم که بهترین استادان و بنیان‌گذاران زبان فارسی در آن تدریس می کردند.

حدادعادل در پایان خاطر نشان کرد: رسانه ها تلاش برای پاسداری زبان را ادامه دهند هر چند مهمتر از پاسداشتن زبان پاسداری از حقیقت است.