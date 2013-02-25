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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۲۳

رضاپور خبر داد:

افزایش صدور مفاصا حساب موقوفات مازندران

افزایش صدور مفاصا حساب موقوفات مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: صدور مفاصا حساب در موقوفات استان افزایش یافته است.

رشید رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بروز رسانی عواید حاصل از موقوفات و هزینه کرد آن طبق نیت واقفان خیراندیش باید جدی گرفته شود.

وی افزود: مازندران دارای هزار و 322 امامزاده و بیش از 13 هزار رقبه است.

رضاپور گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده در نظر است صدور مفاصا حساب برای موقوفات مازندران به 10 هزار مفاصا حساب افزایش یابد.

رئیس اداره تحقیق اوقاف مازندران گفـت: ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستانها امانتدار موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی هستند و وظیفه آنان بسیار سنگین و حساس است.
          
رضاپور افزود: نظارت بر اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش استان از جمله ماموریت های مهم و اساسی این نهاد است که به صورت مستمر در حال انجام است.

وی اظهار داشت: تمام هزینه های انجام شده موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی ، مورد ارزیابی کارشناسان اداره تحقیق اوقاف مازندران قرار می گیرد تا در هزینه کرد موقوفات هیچگونه مشکلی ایجاد نشود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 2006219

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