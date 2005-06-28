هفت اثر موسيقايي با ساختار محلي، اركسترال و بدون كلام توليد شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين هفت اثر كاري ازواحد هاي موسيقي صدا و سيماي مراكز كرمانشاه وخراسان است .

آهنگ گلوله آتش با ساختار ملي و با مضمون همدردي با ملت فلسطين، آهنگساز و خواننده جمشيد عزيزخاني ، تنظيم فرزاد عباسي و شعري ازمحمدرضا فتاحي ، آهنگ را بسودي كردي يا امان هي امان با ساختاربدون كلام ، تنظيم و پيانيست ازمقدس سنگي، آهنگ عشق وطن با ساختارملي وموضوع همبستگي ملي ، آهنگسازوتنظيم كننده : شهاب متقي فر، با صداي مصطفي اسد زاده وشعري ازيدا.. رحماني ، اين آثاردرمركزكرمانشاه توليد شد .

همچنين آهنگ معلم شهيد با ساختاراركسترال ، آهنگ وتنظيم ازكيوان اعلايي واجراي گروه كر، آهنگ نوايي با ساختارمحلي ، آهنگسازي وتنظيم : احسان ابراهيمي شعرهايي ازجامي وطبيب اصفهاني وبا صداي حميد هادي ، آهنگ دل خاموش با موضوع مبارزه با اعتياد وساختارمحلي ، آهنگسازي وتنظيم ازكيوان اعلايي ، شعرازآزاده دالايي ، اجرا ازمهدي شكوهي نيا آهنگ رويش با ساختاربي كلام سنتي وآهنگسازي مازيارشاهي ، اين آثا راز توليدات مركز خراسان است .