به گزارش خبرنگار مهر، این تشکل اجتماعی با هدف نقش آفرینی در انتخابات شوراها و تلاش برای ارائه لبست واحد توسط جریان اصولگرایی در این انتخابات با محوریت چهره های شاخصی همچون مهدی چمران و غلامعلی حدادعادل تشکیل شده است.

همچنین این تشکل اجتماعی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی و برخی از چهرهای شاخص حوزه شهری تشکیل شده است.

بنابراین گزارش یک نماینده از هر استان به همراه برخی از نمایندگان ادوار و چهره های شاخص جریان اصولگرایی عضو شورای راهبردی این تشکل اجتماعی هستند و فارغ از تشکل و جناح سیاسی خود فعالیت خواهند کرد.

اولین نشست خبری تشكل اجتماعی خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت ظهر امروز دوشنبه با حضور پرویز سروری، اسماعیل كوثری و مهرداد بذرپاش از اعضای این تشكل برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری پرویز سروری با بیان این كه هدف از تشكیل این مجموعه خلاء اجتماعی بود كه در جامعه احساس می شد افزود: موضع حضور مردم در سرنوشت شان موضوعی است كه جمهوری اسلامی خیلی برای آن اهمیت قائل است و شوراها كه پارلمان های بسیار قدرتمندی هستند می توانند این مطالبه جمهوری اسلامی را به شكل احسن ساماندهی كنند.

وی افزود: در راستای مطالبات اجتماعی ساماندهی جدی و قوی وجود ندارد و با تناسب چشم انداز 20 ساله فاصله زیاد داریم بنابراین اولویت بخشی در موضوع مطالبات اجتماعی احساس می شود كه هدف از تشكیل این ائتلاف و موجودیت آن برای ساماندهی به این معضلات و خلاء های اجتماعی بوده است و با تشكیل اتاق فكر مختلف زمینه ایجاد طرح هایی برای رفع معضلات اجتماعی را پیگیری خواهیم كرد.

عرصه سیاسی اهداف تشکل را کم رنگ نکند

وی با تاكید بر این كه اولویت های این مجموعه عرصه های اجتماعی است گفت: اجازه نخواهیم داد كه عرصه سیاسی اهداف این تشكل را كم رنگ كند.

رئیس تشكل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت با بیان اینكه تشكیل این ائتلاف همزمان شده است با چهارمین دوره انتخابات شورای شهر این انتخابات را ابزاری موثر برای رسیدن به اهداف این تشكل دانست و تصریح كرد: این مجموعه نگاهش بیشتر به زمان بعد از انتخابات است كه معضلات اجتماعی را رصد و برای آن راه حل پیشنهاد دهد و به نوعی شورای شهر را تنها نگذارد چرا كه این عرصه، عرصه بسیار حساس و مهمی است.

وی با اشاره به همزمانی انتخابات شورای شهر و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: باید تلاش كنیم كه انتخابات شورای شهر تحت تاثیر متغیرهای انتخابات ریاست جمهوری قرار نگیرد و كمرنگ نشود. بنابراین این مجموعه درصدد است كه با ارایه برنامه جامع این انتخابات را ساماندهی و زمینه برگزاری خوب آن را فراهم كنند.

تصمیم برای هم نظری و برنامه ریزی مدیریت امور شهری

همچنین در ادامه این نشست خبری مهرداد بذرپاش یكی از اعضای این تشكل اجتماعی با بیان اینكه باید یك همگرایی بین نیروهای انقلاب ایجاد شود گفت: همگرایی كه در نیروهای انقلاب به وجود می آید در مقطع های مختلفی رخ می دهد اما این كه صرفاً این همگرایی ها در زمان انتخابات باشد هم خوب است و هم بد.

وی افزود: این نوع همگرایی ها نشان دهنده بلوغ سیاسی كشور است كه مجموعه گروه ها با یك همگرایی كامل در زمان انتخابات ظهور و بروز پیدا می كنند.

بذرپاش با اشاره به اهداف تشكل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت گفت: عده ای از دوستان دلسوز به جمع بندی رسیدند كه در صحنه اجتماعی كشور یك هم نظری و برنامه ریزی برای مدیریت امور شهری انجام دهند.

وی با اشاره به تجربه تلخ شوراهای اول گفت: سیاسی كاری و تجربه تلخ شوراها از ذهن هیچكس پاك نمی شود و دعواهای سیاسی یك سم مهلك برای شوراها است بنابراین شوراها كه تجلی اراده مردم هستند باید در زمینه مسایل مربوط به خودش تصمیم گیری كند بنابراین این تشكل صرفاً اجتماعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه شوراها باید در زمینه اصلاح شهر حركت كند، گفت: برای رسیدن به این مهم نیازمند همگرایی در مقیاس بالا هستیم و باید شهر به آرمان شهر تبدیل شود و نگاه مشاركت جویانه داشته باشد.

وی با اشاره به مشكلات كنونی شهر تهران گفت: در تهران و كلانشهرها موضوع حریم و محدوده شهرها، افزایش بی رویه مسكن تبدیل به مشكلات اصلی شده و این نشان دهنده این موضوع است كه باید اصلاحات سیاسی انجام دهیم.

بذرپاش افزود: كسی كه در شوراها عضو می شود نباید وامدار اصحاب ثروت باشد چرا كه در این صورت شهر را می فروشد و در شوراها باید روی سلامت و آرامش روحی و روانی مردم سرمایه گذاری كرد.

وی با اشاره به اختلافات در موضوع جدایی ری از تهران گفت: بسیاری از اختلاف ها در اثر ضعف قانون است كه با یك تصمیم مدیریتی قابل حل است.

وی تصریح كرد: در نهایت تشكل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت معتقد به مبانی انقلاب است و از مجموعه های مختلف برای همكاری با این مجموعه دعوت شده و تا كنون نیز استقبال خوبی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن صورت گرفته است.

همچنین بذرپاش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینكه شما در صحبت های خود گفتید كه با اشخاص حقیقی و حقوقی برای همكاری با این مجموعه رایزنی شده است آیا با گروه های سیاسی نیز رایزنی كرده اید چرا كه فهرست های انتخاباتی از سوی گروه های سیاسی ارایه می شود و برای جلوگیری از تعدد لیست ها باید بیشتر با گروه ها رایزنی شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که شاخص ها و معیارها این تشكل برای انتخاب افراد و قرار گرفتن آنان در لیست نهایی چیست، گفت: شاخص های ما برنامه محور است.

وی افزود: با مجموعه های مختلف و گروه های فعال رایزنی شده و خیلی از آنان با ما همراهی می كنند و همه نقطه نظرات جمع بندی می شود و تصمیمات گرفته شده تمام سلیقه های مختلف را پوشش می دهد. اما وحدت و انسجام ما راهبردی است نه توصیه ای.

بذرپاش همچنین با بیان اینكه صحبت كردن در مورد فهرست انتخاباتی از الان زود است گفت: ما تازه در شروع كار هستیم و این مباحث در آینده و صحبت از ویژگی ها و معیارهای انتخاب افراد برای لیست در آینده مطرح خواهد شد.

همچنین كوثری نیز در پاسخ به این سوال مهر گفت: در كشور ما احزاب همچون كشورهای اروپایی آنچنان مورد استقبال قرار نگرفته اند.

گروههای دیگری به تشکل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت می پیوندند

وی افزود: احزاب ما در انتخابات دور هم جمع می شوند و یك تشكلی راه می اندازند كه این تشكل نیز نمونه ای از آن است و به نظر جدید می آید همچون كارگزاران كه زمان خودش جدید بود. بنابراین الان با افراد خاصی شروع شده و كم و كان افراد و گروه های دیگری به این مجموعه خواهند پیوست.

انتخابات شوراها فارغ از انتخابات ریاست جمهوری و مبتنی بر نیازهای شهری است

اسماعیل کوثری در نشست خبری تشکل خدمت گزاران آبادانی و پیشرفت در پاسخ به این سوال که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم صورت می گیرد، برنامه این تشکل در این خصوص چیست،گفت: در شهر تهران مردم خود نسبت به انتخابات شوراها همچون انتخابات ریاست جمهوری حساس هستند و به خوبی این دو انتخابات را از هم تمیز می دهند، حتی در شهرهای کوچک و روستاها نیز هر کدام از این انتخابات را جدا می بینند.

سروری در پاسخ به این سوال گفت: یکی از دغدغه های این مجموعه مدیریت صحیح فضای انتخابات ریاست جمهوری در محدوده خود است. همزمانی این دو انتخابات باعث تکثر لیست اصولگرایان می شود، از همه اصولگرایان می خواهیم که فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری را در انتخابات شوراها نیاورند و انتخابات شوراها را مستقل ببینند. انتخابات شوراهای فارغ از انتخابات ریاست جمهوری و مبتنی بر نیاز های شهری قرار دارد.

سروری در پاسخ به این سوال که آیا تشکل خدمت گزاران آبادانی و پیشرفت فقط برای تهران برنامه دارد یا برای شهرهای دیگر هم برنامه ای تدارک دیده است، گفت: صبغه کار باید کارشناسی و اجتماعی باشد، با توجه به این امر ما برای کل کشور برنامه داریم و نباید نگاه قیم مابانه داشته باشیم.

در شورای شهر از عدم توسعه متوازن رنج برده ایم

بذرپاش در پاسخ به این سوال که شما در صحبتهایتان در یکی از اساسی ترین اهداف این تشکل را برطرف کردن خلاء اجتماعی بیان کردید، این خلا اجتماعی چیست؟ گفت: در شورای شهر از عدم توسعه متوازن رنج برده ایم در گذشته رنجها و زحمات بسیاری در شوراهای شهر بوده است. یکی از مسائل بسیار مهم، برنامه ریزی برای همگرایی سازمانها است. در شهرها پول کم خرج نمی شود اما سطح رضایتمندی به حد کافی نرسیده است و باید حلقه مفقوده را پیدا کنیم.

سروری در این خصوص افزود: به جای آنکه نشست سیاسی بگذاریم باید برنامه ریزی برای مسائل اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، مطالبات اجتماعی امروز بی سر و سامان است و کسی نیست که نسبت به احقاق آنها مطالبه کند، تلاش ما بر این است با نشستها و اتاق های فکر این فضای مطالبه گری را بالا ببریم.

سروری درخصوص هماهنگی این تشکل با احزاب اصولگرا همچون جامعه روحانیت مبارز گفت: این تشکل نقش نخ تسبیح را در مجموعه اصولگرایان ایفا می کند، با مجموعه های صاحب تاثیر و نفود اصولگرایان ارتباط برقرار می کنیم تا بتوانیم شرایط اجماع رافراهم کنیم.

کوثری در پاسخ به این سوال که لیست نهایی این تشکل چه زمانی اعلام می شود، گفت: برای اینکه بتوانیم آرایش مستحکم تری داشته باشیم از تمامی زمینه ها استفاده می کنیم تا به یک نگاه واحد برسیم و در بستن لیست عجله نداریم.

اختلاف اصولگرایان در اصول نیست، در مسائل فردی است

وی با اشاره به اینکه رقابت در انتخابات پیشین مجلس بین جبهه متحد و پایداری بود، افزود: اختلاف بین اصولگرایان دراصول نیست و درمسائل فردی است، درنهایت توافقی که به نفع منافع ملی باشد در نظر گرفته می شود.

بذرپاش در این خصوص گفت: در کشور باید به نخبگانی که در شهرها و شهرستان ها هستند اعتماد شود. اگر شاخص هایی که اعلام می شود با شاخص های اصولی هماهنگ باشد از آنها حمایت می کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های جریان انحرافی برای انتخابات شورای شهر تصریح کرد: در حال حاضر تهدیدی وجود دارد مبنی براینکه بسیاری از اصلاح‌طلبان و برخی از افراد به عنوان حلقه انحراف امید زیادی به انتخابات شورای شهر دارند چرا که احساس می‌کنند به دلیل عدم نظارت شورای نگهبان در آنجا می‌توانند تحرک داشته باشند.

سروری ادامه داد: از آنجایی که انتخابات شورای شهر انتخاباتی محلی محسوب می‌شود جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت تلاش خود را برای حضور حداکثری و انسجام جهت جلوگیری از تهدیدات احتمالی انجام خواهد داد.

بذرپاش بابیان اینکه اصلاح طلبان امید زیادی به اختلاف میان اصولرگرایان دارند، گفت: تلاش اصلاح طلبان برای نشان دادن اختلاف نظر میان اصولگرایان است. اختلافات میان اصولگرایان مبنایی نیست. استراتژی بازگشت به قدرت و تمرکز بر اختلافات مورد نظر آنها است، اما آنها بدانند مردم با این شعارها برنگشته و تنها با رویه های دلسوزانه برمی گردند.