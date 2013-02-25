تقویت رعایت اخلاق در مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جلسه هفتم اسفند ماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اظهارکرد: همه مسوولان و دست‌اندرکاران امور باید از بداخلاقی پرهیز کرده و بر مبنای تفاهم و تعامل به حل مسایل بپردازند.



وی با اشاره این مطلب که کسی نتوانسته است از بداخلاقی طرفی ببندد و سودی ببرد، افزود: تاکید مقام معظم رهبری بر مساله وحدت، تعامل و همکاری نیز بر همین اساس است و راه حل این است که در برخورد با مشکلات و گره‌هایی که پیش می‌آید، آن را با حسن تدبیر حل کنیم.



رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: به سهم خود از همکاران عزیزم تقاضا دارم که در امور مرتبط با دیوان بویژه مسایلی که ممکن است شائبه سیاسی بودن پیدا کند، با رعایت اخلاق و رفتاری مبتنی بر تعامل به نحوی که موجب تضییع حق نشود، اقدام کنند.



منتظری در ادامه به مواردی که رعایت چنین رویکردی منجر به حل مشکل با کمترین حاشیه و تنش شده است، اشاره کرد و ادامه داد: به عنوان نمونه درباره اختلاف میان شورای اسلامی شهر و استانداری تهران در پرونده مربوط به شهرری تلاش شد، ماجرا به صورت منطقی و با توافق حل شود که با توجه به وقت و زمانی که همکاران ما در شعبه صرف این کار کردند، قضیه به بهترین نحو به پایان رسید.



وی گفت: البته در پرونده مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیز تلاش زیادی شد تا این موضوع نیز با توجه به تنشی که بیرون از دیوان در ارتباط با آن وجود داشت، با کمترین حاشیه، به خوبی حل شود ولی متاسفانه موفق نشدیم.



رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: توجه به این مساله و ضرورت وجود آرامش در کشور بویژه در شرایط کنونی که از تاکیدات مقام معظم رهبری است باید مد نظر همگان قرار گیرد.



منتظری در ادامه با اشاره به فرمایشی از امیرالمومنین علی(ع)، درباب ضروت عبرت‌آموزی از حوادث و رخدادها گفت: امام علی(ع) در کتاب شریف نهج‌البلاغه می‌فرمایند، «از حوادث گذشته دنیا برای آینده درس بگیر. چراکه حوادث شبیه یکدیگرند و پایان یک حادثه به آغاز حادثه‌ای دیگر بر‌می‌گردد».



وی در پایان تاکید کرد: این موضوع می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی افراد در همه سطوح مصداق داشته باشد و انسان باید از شکست‌ها و موفقیت‌های تاریخ، عبرت بگیرد.