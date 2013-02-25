بومی سازی دانش فنی مورد نیاز نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی عصر امروز در سالن استاد مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر محمدحسین یادگاری- رئیس جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکت های پویا و پایداری در تولید علمی، تحقیقاتی و فعالیت های فرهنگی داشت.

وی ادامه داد: این نهاد بعد از 32 سال فعالیت در مباحث تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت های اثرگذاری داشته بویژه در بحث سلول های بنیادی که یکی از افتخارات نظام است گام های تاثیرگذاری برداشته است.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: در کنار مباحث سلول های بنیادی در زمینه علوم پزشکی، فعالیت های فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و مباحث فرهنگی که برگرفته از قرآن است فعالیت‌های تاثیرگذاری داشته است.

وی با بیان این مطلب که اکنون در بحث سلول های بنیادی به مرجعی در مجامع علمی تبدیل شده‌ایم خاطر نشان کرد: جهاد دانشگاهی آمادگی دارد تا دستاوردهای خود را در این زمینه در اختیار نیروهای خارجی متقاضی قرار دهد.

یادگاری به مباحث نفت و گاز اشاره کرد و گفت: جهاد دانشگاهی در مباحث نفت و گاز و ساخت دانش فنی مورد نیاز نفت و گاز نیز ورود کرده و امیدواریم در آینده نزدیک دانش آن را بومی کند.

وی به فعالیت های فرهنگی جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در زمینه فعالیت های فرهنگی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی فعالیت های بسیار خوبی داشته که یکی از آنها برگزاری مناظرات دانشجویی است در این مناظرات، دانشجویان با ادبیات چگونه مناظره کردن، نقد و بررسی مشکلات و معضلات جامعه آشنا می شوند و با نقد سازنده ای که انجام می دهند خود را آماده می کنند تا در آینده اگر مسئولیتی در جامعه پذیرفتند بتوانند آن را به طور مطلوب اجرایی کنند.

وی تصریح کرد: پایه اصلی ادبیات مناظره را رهبر معظم انقلاب پایه گذاری کردند تا آینده ای روشن در مباحث علمی و اندیشه های دینی داشته باشیم و در آینده به یک مرجع تبدیل شویم.