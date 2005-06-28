مالت نيز به جرگه تصويب كنندگان قانون اساسي واحد خواهد پيوست

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ بر اساس اعلام دولت مالت پارلمان اين كشور در نظر دارد در تاريخ 6 جولاي ( 15 تير ) پيرامون تصويب قانون اساسي واحد اروپايي به بحث و تبادل نظر بپردازد .

" تونيو بورگ " وزير دادگستري مالت نيز با اعلام اين خبر خاطر نشان ساخت :‌ در نشست مذكور نمايندگان احزاب مختلف سياسي مالت در خصوص راهكارهاي لازم در راستاي تصويب و اجراي قانون اساسي واحد در اين كشور به گفتگو خواهند نشست .

" لورنس گانزي" نخست وزير مالت درسخنان هفته گذشته خود اظهار داشت : مالت خود را موظف مي داند كه نظرات مختلف سياسي را در قبال اجراي قانون اساسي واحد اعلام كرده و سپس آن را به اجرا در آورد .

برپايه گزارشهاي دولتي احتمال مي رود در صورت توافق تمامي سلايق سياسي در نشست 6 جولاي مالت نيز به جرگه تصويب كنندگان قانون اساسي واحد اروپايي بپيوندد .

گفتني است تا كنون 10 كشور اتحاديه اروپايي به اجراي قانون اساسي واحد راي مثبت داده اند . مردم دو كشور فرانسه و هلند نيز در رفراندوم هاي برگزار شده در كشورهاي خود به اجراي قانون اساسي واحد راي مخالف دادند .