۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۵

با تصميم گيري پارلمان اين كشور در اوايل ژولاي

مالت نيز به جرگه تصويب كنندگان قانون اساسي واحد خواهد پيوست

پارلمان مالت در نظر دارد اوايل ماه آينده ميلادي در خصوص تصويب و اجراي قانون اساسي واحد به اتخاذ تصميم بپردازد .

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ بر اساس اعلام دولت مالت پارلمان اين كشور در نظر دارد در تاريخ 6 جولاي ( 15 تير ) پيرامون تصويب قانون اساسي واحد اروپايي به بحث و تبادل نظر بپردازد .

" تونيو بورگ " وزير دادگستري مالت نيز با اعلام اين خبر خاطر نشان ساخت :‌ در نشست مذكور نمايندگان احزاب مختلف سياسي مالت در خصوص راهكارهاي لازم در راستاي تصويب و اجراي قانون اساسي واحد در اين كشور به گفتگو خواهند نشست .

" لورنس گانزي" نخست وزير مالت درسخنان هفته گذشته خود اظهار داشت : مالت خود را موظف مي داند كه نظرات مختلف سياسي را در قبال اجراي قانون اساسي واحد اعلام كرده و سپس آن را به اجرا در آورد .

 برپايه گزارشهاي دولتي احتمال مي رود در صورت توافق تمامي سلايق سياسي در نشست 6 جولاي مالت نيز به جرگه تصويب كنندگان قانون اساسي واحد اروپايي بپيوندد .

گفتني است تا كنون 10 كشور اتحاديه اروپايي به اجراي قانون اساسي واحد راي مثبت داده اند . مردم دو كشور فرانسه و هلند نيز در رفراندوم هاي برگزار شده در كشورهاي خود به اجراي قانون اساسي واحد راي مخالف دادند .

کد مطلب 200623

