پخش فیلم "... تا آغاز" در دهمین جشنواره فیلم تصویر سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، میثم سیفی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیش از 120 فیلم کوتاه داستانی، مستند و تجربی، ویدئو آرت تجربی و انیمیشن جهت پخش در دهمین جشنواره فیلم تصویر به مدت 20 روز در 3 سئانس در سالن استاد شهناز و ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنري استان زنجان در خصوص اين جشنواره گفت: دهمین جشن تصویر سال که به اعتقاد مطبوعات و رسانه های داخلی بزرگترین گردهمایی تصویری در ایران است، كه در دوره دهم آن از 5 تا 25 اسفند ماه برگزار می شود همچون دوره های گذشته در کلیه فضاهای نمایشگاهی خانه هنرمندان پذیرای هنرمندان عکاس، فیلم ساز، طراح، گرافیک و کاریکاتوریست خواهد بود.

سیفی گفت: ماهنامه تصویر از دی ماه 1371، توسط سیف اله صمدیان به عنوان صاحب امتیاز و سردبیر و با همکاری زنده یاد مرتضی میمیز و محمود کلاری به عنوان نشریه تخصصی هنرهای تصویری در ایران راه اندازی و تا سال 1381 به صورت ماهنامه منتشر شد و از آن تاريخ تا کنون و پس از برگزاری هفت دوره نمایشگاه سالانه جشنواره تصویر سال به صورت نشریه تصویر سال منتشر می شود که در برگیرنده آثار به نمایش درآمده در جشن تصویر سال به همراه رویدادهای مهم ایران و جهان در یک سال گذشته است.

سيفي با اشاره به اينكه مضمون اين فیلم در خصوص دفاع مقدس است، گفت: فیلم "... تا آغاز" به کارگردانی محمد صفر زاده در حوزه هنری زنجان به مرحلۀ پایانی تولید رسیده است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان اظهار داشت: در اين فيلم شراره پارسا، علی تقوایی و سعیده حمزه لو به ایفای نقش مي پردازند.

وي ادامه داد: مدت این اثر 4 دقیقه است و در هشتمین جشنوارۀ فیلم کوتاه دینی رویش شرکت داشته است.