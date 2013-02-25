به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه بعدازظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس اداره بنیاد مسکن دشتستان با اشاره به کارهای صورت گرفته در روستاهای استان بوشهر، اظهار داشت: در حال حاضر 251 طرح هادی روستایی در شهرستان‌های 9گانه استان در دست اجراست که دارای 42 کیلومتر طول است.

وی به بخش نوسازی و بهسازی مسکن روستایی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در حال جاضر شش هزار واحد با تسهیلات 125 میلیون ریالی در بخش نوسازی و بهسازی مسکن روستایی استان بوشهر در دست ساخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از نوسازی دو هزار و 500 واحد مسکونی شهری در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: این واحدهای مسکونی با تسهیلات 200 میلیون ریالی در دست نوسازی است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتستان نیز در این آیین اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد و با وحدت و همدلی همه مسئولان این روند تداوم خواهد داشت.

بخشعلی دهقایدی با تقدیر از خدمات بی‌نظیر و ارزشمند بنیاد مسکن افزود: اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ابتدای تاسیس این نهاد مقدس به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی بسیار مثبت و قابل تحسین است و تلاش این نهاد رضایت خاطر مردم مناطق محروم را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: بنیاد مسکن نهاد مقدسی است که امام راحل به یادگار گذاشت و رسیدگی به امور مستضعفان و اقشار ضعیف جامعه در آن برهه تاریخی یکی از افتخارات بزرگ این مجموعه است.

معاون فرماندار دشتستان ادامه داد: اقدامات این نهاد در عمران و آبادانی کشور و به ویژه در روستاها بسیار چشمگیر و ارزنده بوده و در مناطق مختلف دشتستان کارهای عظیمی توسط بنیاد مسکن به انجام رسیده است.

در این آیین با تجلیل از خدمات غلامحسین محسنی، حبیب نوروزپور به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتستان معرفی شد.