جاده سازی منطقه منظریه شهرکرد در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین برجیان بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از منظریه شهرکرد اظهار داشت: آسفالت و جاده سازی محله 38 منظریه شهرکرد در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: این پروژه در شهریور ماه سالجاری عملیات آن شروع و در حال حاضر ادامه دارد.

برجیان ادامه داد: در حال حاضر 38 هزار متر مکعب خاک برداری این محله انجام شده است و عملیات جدول کاری آن یک هزارو 750 متر بوده است که طی یک ماه اخیر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت عمران همیار بام سازمان همیاری شهرداری های چهار محال و بختیاری اذعان داشت: اعتبارات این پروژه ها از اداره راه و شهرسازی استان تامین می شود.

برجیان یادآور شد: چنانچه اعتبارات تامین شود تا نیمه دوم سال آینده این جاده به بهره برداری خواهد رسید.