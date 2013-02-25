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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۵

برجیان:

جاده سازی منطقه منظریه شهرکرد در حال انجام است

جاده سازی منطقه منظریه شهرکرد در حال انجام است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت عمران همیار بام سازمان همیاری شهرداری های چهار محال و بختیاری گفت: جاده سازی منظریه شهرکرد در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین برجیان بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از منظریه شهرکرد اظهار داشت: آسفالت و جاده سازی محله 38 منظریه شهرکرد در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: این پروژه در شهریور ماه سالجاری  عملیات آن شروع و در حال حاضر ادامه دارد.
 
برجیان ادامه داد: در حال حاضر 38 هزار متر مکعب خاک برداری این محله انجام شده است و عملیات جدول کاری آن یک هزارو 750 متر بوده است که طی یک ماه اخیر انجام شده است.
 
مدیرعامل شرکت عمران همیار بام سازمان همیاری شهرداری های چهار محال و بختیاری اذعان داشت: اعتبارات این پروژه ها از اداره راه و شهرسازی استان تامین می شود.
 
برجیان یادآور شد: چنانچه اعتبارات تامین شود تا نیمه دوم سال آینده این جاده به بهره برداری خواهد رسید.
 
وی بیان داشت: در حال حاضر 40 درصد از عملیات خاک برداری منطقه 38 منظریه انجام شده است.
کد مطلب 2006245

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