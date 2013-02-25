فرآیند استعلام متقاضیان صدور پروانه اکتشاف تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای توافقنامه ای بین معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری فرایند استعلام متقاضیان صدور پروانه اکتشاف واقع در عرصه های منابع طبیعی تسهیل شد.

این توافقنامه با حضور محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر، بین وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و علیرضا اورنگی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور امضا شد. در این توافقنامه بر رعایت حقوق معدنکاران و هم حقوق بهره برداران دارای پروانه چرا (طرح مرتعداری) تاکید شده است.

بر پایه این گزارش، این توافقنامه در 12 بند و برای جلوگیری از طولانی شدن روند استعلام متقاضیان صدور پروانه اکتشاف واقع در عرصه های منابع طبیعی، شفاف سازی و توسعه سرمایه گذاری در اکتشاف مواد معدنی تنظیم شده است.

توافقنامه فرآیند استعلام متقاضیان صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی واقع در عرصه های منابع طبیعی در بیست و یکمین جلسه شورای عالی معادن به امضا رسید و در معاونت های ذیربط به سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل منابع طبیعی استان ها ابلاغ خواهد شد. همچنین مفاد این توافقنامه در زمان تنظیم و تصویب آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه ملاک عمل خواهد بود.