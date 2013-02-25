درباره جدایی ری تابع نظر قانونگذار هستیم/ قیمت پسته را تنظیم بازار اعلام می کند

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی تمدن در حاشیه مراسم ختم آیت الله خوشوقت که در حسینیه حضرت زهرا واقع در پادگان ولی عصر در حال برگزاری است در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما در مصاحبه اخیر خود تاکید داشتید که انتخابات ری و تجریش به صورت جداگانه برگزار می شود این در حالی است که نمایندگان مجلس گفته اند که تنها مجلس در این خصوص تصمیم گیری می کند و تاکنون نیز بحثی در این مورد نشده است گفت: من نظر نمایندگان را مطرح کردم اما اگر نمایندگان گفته اند این موضوع صحت ندارد ما نیز حرفی نداریم و تابع قانون گذار هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا انتخابات در استان تهران به صورت الکترونیکی برگزار می شود یا خیر گفت: منتظر تعیین تکلیف ستاد انتخابات در این خصوص هستیم و این ستاد باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

وی همچنین در مورد اقداماتی که استانداری برای برگزاری دو انتخابات مهم یکی شوراها و ریاست جمهوری انجام داده است گفت: سه ماه است بحث آموزش را شروع کرده ایم و زیر ساخت هایی را فراهم کرده ایم که هر زمانی وزارت کشور و ستاد انتخابات تصمیمی بگیرد ما آمادگی داشته باشیم تا آن تصمیمات را اجرایی و هماهنگی های لازم را بین سازمانهای اجرایی ایجاد کنیم.

تمدن با بیان اینکه در انتخابات سال آینده سه انتخابات به صورت همزمان در استان تهران انجام می گیرد گفت: انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری ، دور چهارم شوراها به همراه انتخابات میان دوره ای مجلس در دو حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه را داریم که برای چنین کاری باید هماهنگی گسترده ای میان نهادهای اجرایی باشد که خوشبختانه تاکنون این هماهنگی ها وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه وزارت کشور روزشمار انتخابات را اعلام کرده است استانداری نیز متناسب با آن روزشمار هماهنگی های لازم را انجام و تمهیدات لازم را فراهم دیده است.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که بالاخره مردم پسته شب عید را باید به چه قیمتی خریداری کنند گفت: هر قیمتی که تنظیم بازار اعلام کند همان است.