هیئت تجاری چین فردا به استان قزوین سفر می کند

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هیئت تجاری کشور چین مرکب از هشت نفر از فعالان بخش خصوصی و دولتی کشور چین و منطقه تینشیا فردا به قزوین سفر می کنند.



وی افزود: کشور چین در سال گذشته توانسته است با سبقت از آمریکا به بزرگترین قدرت تجاری جهان بدل شود و بر اساس آمار وزارت بازرگانی آمریکا مجموع صادرات و واردات ایالات متحده درسال قبل بالغ بر سه هزار و 820 میلیارد دلار بود و این در شرایطی است که اداره گمرکات چین مجموع تجارت کالایی این کشور را بیش از سه هزار و 870 میلیارد دلار بوده است.



برزگر تصریح کرد: صادرات غیرنفتی ایران به چین در یک دهه گذشته دچار تحول اساسی شده به طوری که در سالهای اخیر حدود 32 برابر شده و صادرات از 177 میلیون دلار در سال 80 به پنج هزار و 560 میلیون دلار در سال گذشته رسید که چین در سالهای 85 و 86 سومین، 87 و 88 دومین و در سالهای 89 و 90 به اولین شریک صادراتی ایران تبدیل شده است که تراز تجاری ایران و چین با احتساب نفت به سمت ایران مثبت بوده اما بدون احتساب نفت، تراز تجاری به سود کشور چین است.



معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: محصولات پتروشیمی با بیشترین ارزش و پس از آن مواد کانی و معدنی و نیز محصولات غذایی بالاترین رقم صادرات غیرنفتی ایران به چین را به خود اختصاص داده است.



برزگر اظهارداشت: حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود 13 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1389 با 26 درصد رشد همراه بوده و در سال گذشته نیز صادرات ایران دبه چین در حدود پنج هزار و 650 میلیون دلار بوده که 23 درصد رشد داشته است.



این مسئول یادآورشد: واردات ایران از چین در سال گذشته هم هفت هزار و 350 میلیون دلار بود که 29 درصد رشد داشت.



وی گفت: در 10 ماهه امسال حجم تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده که از این میزان چهار میلیارد و 38 میلیون دلار به صادرات ایران به چین و شش میلیارد و 500 میلیون دلار به واردات از این کشور اختصاص داشته است.



به گفته برزگر عمده کالاهای صادراتی ایران به چین را متانول، پلی اتیلن، گرید فیلم، پاراکسیلن، پروپان مایع شده و مهمترین اقلام وارداتی ایران از چین را ماشین ها و دستگاههای مکانیکی، موتورهای پیستونی تناوبی، وسایل نقلیه حمل و نقل کالا، تری فسفات سدیم، دانه ذرت، واگن مسافری، لوله آهنی یا فولادی، دستگاههای گیرنده و فرستنده، اجزاء و قطعات توریبنها، ماشین های مغناطیسی و راهسازی تشکیل می دهد.



معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در سال گذشته میزان صادرات ایران به چین به چهار میلیون و 200 هزار دلار رسیده که نسبت به سال 84 حدود 54 برابر شده است و این کشور در ردیف پانزدهم مقصد صادراتی استان قرار داشته است.



برزگر افزود: در سال گذشته بیش از چهار هزار تن کالا به ارزش چهار میلیون و 200 میلیون دلار از استان قزوین به چین صادر شد که نسبت به سال قبل از آن 13 درصد رشد داشت و در 10 ماهه امسال هم با صدور 58 هزار تن کالا به ارزش چهار میلیون و 800 هزار دلار شاهد رشد 14 درصد صادرات از نظر ارزشی و 32 درصدی از نظر وزنی بوده ایم.



این مسئول در پایان گفت: عمده کالاهای صادراتی استان در سالهای اخیر به کشور چین را کنسانتره سرب، کشمش، سنگ آهن، ضایعات سی و دی وی دی، گریس، بوبین پلاستیکی، روغن پایه تصفیه دوم، روان کننده صنعتی، چرخ خیاطی و لوازم یدکی تشکیل می دهد.