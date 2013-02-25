589 پایگاه کمکهای جشن نیکوکاری را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی بعدازظهر دوشنبه در نشست هماهنگی این جشن افزود: امسال همانند سال های گذشته جشنواره نیکوکاری در روزهای 16اسفند در پایگاههای مدارس، 17 اسفند در میادین شهر و در روز 18 اسفند در پایگاههای نماز جمعه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: همچنین جشن نیکوکاری با محوریت کمیته امداد و همکاری صدا و سیما، سازمان دانش آموزی، آموزش و پرورش و نیروی مقاومت بسیج برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بیان کرد: در سال گذشته مبلغ 233 میلیون ریال از محل 270 پایگاه ثابت و سیار جشن نیکوکاری جمع آوری شد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده پس از جشن در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار داده می‌شود.

فرهادی افزود: توزیع کمک‌های مردمی براساس اولویت بندی و نیازهای خانواده های مستمند صورت می‌گیرد.

وی شعار جشن نیکوکاری امسال را سلامت، توانمندی و تحکیم نهاد خانواده‌ها عنوان کرد.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان هم در این نشست گفت: هدف از برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس آشنا شدن دانش آموزان با فرهنگ احسان و انفاق و کمک به همنوعان نیازمند است.

سرافراز آوری افزود: ترویج و تعمیق فرهنگ انفاق در جامعه و در بین خانواده ها موجب کاهش نیازهای خانواده های مستمند می شود.

وی بیان کرد: برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم برای برگزاری هرچه شایسته تر این جشن انجام شده است.