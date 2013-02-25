میامی آماده استقبال از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی ترافیک نوروزی که در محل فرمانداری میامی برگزار شد ضمن تاکید بر آمادگی تمام دستگاهای اجرایی این شهرستان جهت استقبال از مسافران نوروزی گفت: در ایام نوروز با استقرار اکیپ‌های خدماتی و رفاهی و اطلاع‌رسانی به استقبال مسافران خواهیم رفت.

وی با اشاره به یکی بودن مسیرتردد مسافران نوروزی با مردم منطقه از جمله کلاته های شرقی و کالپوش در کمربندی میامی تصریح کرد: باید تدبیری اندیشیده شود تا مردم به مشکل بر نخورند و تردد برای آنها سخت و دشوار نشود.

فرماندار شهرستان میامی ضمن انتقاد از اداره کل راه وترابری استان سمنان به جهت کم توجهی به راه های مواصلاتی این شهرستان گفت: برخی از مسیرهای کمربندی از جمله جنب پمپ بنزین میبایست آسفالت می شد ولی تاکنون این کار صورت نگرفته است.

قاضی با بیان اینکه کارهای خوبی توسط اداره کل راه و ترابری در سطح استان انجام شده که قابل تقدیر است، تصریح کرد: مصوباتی که درحوزه راه داشته ایم چندان عملی نشده و کمبود بودجه را مطرح می کنند.

وی با بیان اینکه بیش از این از مدیریت راه وترابری استان سمنان جهت توجه به شهرستان میامی انتظاری می رود، افزود: با توجه به اینکه این شهرستان عملا از 25 اسفند به استقبال مسافران نوروزی می رود امیدواریم در مدت زمان باقی مانده موانع و مشکلات این حوزه برطرف شود.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان میامی نیز در این جلسه گفت: چندین بازدید از کمربندی شهر داشته ایم و اقدامات لازم برای بر طرف کردن نقاط حادثه خیز انجام شده است.

مهدی کاظمی، افزود: نصب علائم، چراغ چشمک زن، خط کشی و... از جمله اقداماتی است که در روزهای آینده برای سفرهای نوروزی در راه های شهرستان تدبیر شده است.

فرمانده پلیس راه شاهرود–سبزوار نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت نامطلوب ورودی شهر میامی گفت: امیدواریم مشکل این قسمت تا شروع مسافرت های نوروزی برطرف شود.

سروان حمید خواجه مرغی، تصریح کرد: با توجه به اینکه این مسیر در حال تعریض است و عرض آن کمتر شده است بدون شک این امر خود به خود موجب ترافیک در مسیر خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه طی 20 روز ایام نوروز سال گذشته 126 حادثه درحوزه شهرستان میامی صورت گرفت، افزود: 85 فقره از این حوادث مربوط به دولاین جنوبی کمربندی این شهرستان بوده است.

مجید آقایی، شهردار میامی نیز در خاتمه این جلسه از مسئولان خواست تا محدوده ترافیکی جهت ورودی و خروجی شهر به صورتی آماده شود که ضرری به کسبه وارد نشود.