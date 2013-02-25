به گزارش خبرگزاری مهر، دومين نمايشگاه توان‌مندي‌هاي ساخت داخل با حضور مجتمع گاز پارس جنوبي در محل نمايشگاه (جنب دانشگاه پيام نور عسلويه) آغاز به كار كرد.

اين نمايشگاه با هدف خودكفايي در حوزه‌ نفت، گاز و پتروشيمي و نزديك شدن سازندگان و مصرف‌كنندگان نهايي در راستای تحقق شعار سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني به مدت چهار روز برگزار می‌شود.

گفتني است در اين نمايشگاه 22 شركت داخلي سازنده‌ قطعات و تجهيزات و 12 شركت پتروشيمي نيز به هم‌راه مجتمع گاز پارس جنوبي حضور دارند.

بازديد اساتيد بسيجي دانشگاه تهران از پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي

جمعی از اساتيد بسيجي دانشگاه تهران به همراه كارشناس روابط عمومي از فازهاي 2 و 3 مجتمع ديدن كردند.كارشناس روابط عمومي در اين بازديد با اشاره به اين‌كه پالايشگاه دوم، قديمي‌ترين پالايشگاه مجتمع است، وضعيت پالايشگاه دوم را براي بازديدكنندگان شرح داد و افزود: روزانه‌ گاز از دو سكوي سرچاهي برداشت و به‌صورت سه ‌فازي شامل گاز، ميعانات گازي و آب به وسيله‌ دو خط لوله‌ زيردريايي 32 اينچ به فاصله‌ي 105 كيلومتر به خشكي منتقل می‌شوند.

وي پس از تشريح مراحل تصفيه‌ي گاز در پالايشگاه دوم اظهار داشت: روزانه‌ گاز تصفيه شده توسط يك خط لوله‌ي 56 اينچ وارد شبكه سراسري و ميعانات گازي پس از عبور از دو واحد تثبيت ميعانات گازي به مخزن ذخيره‌سازي جهت صادرات منتقل مي‌شود.

كارشناس روابط عمومي، در پايان خاطرنشان كرد: همچنين H2S جداشده در واحد شيرين‌سازي به واحدهاي بازيافت گوگرد هدايت و روزانه گوگرد به‌صورت دانه‌بندي شده توليد و توسط كاميون به انبار مكانيزه گوگرد منتقل مي‌‌شود.

فرمانده جدید بسیج پارس جنوبی معارفه شد

آیین تودیع و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهداء منطقه ویژه پارس با حضور مسئولین کشوری و لشکری بخش عسلویه و مدیران ارشد صنعت نفت مستقر در منطقه ویژه پارس در محل مرکز همایش های خلیج فارس برگزار شد.

در این آئین باشکوه از خدمات و تلاش های سروان شهسواری فرمانده سابق حوزه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهداء(ع) تقدیر بعمل آمد و پیشکسوت بسیجی مهندس محمد تقی علوی به عنوان سرپرست جدید حوزه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهداء(ع) منطقه ویژه پارس معرفی شد.

فرمانده بسیج سپاه خاتم الانبیاء عسلویه در این مراسم گفت: موفقیت‌های بی شمار نهاد مقدس بسیج در عرصه‌های گوناگون و مقاومت در نبردهای سخت و نرم طی 35 سال از عمر پرخیر و برکت نظام شکوهمند اسلامی گوشه ای از کارنامه درخشان بسیج است.

سرهنگ رفعتی افزود: با تشکیل کارگروه های تخصصی و عمومی منطبق با منویات مقام معظم رهبری و اهداف ابلاغی و پیگیری اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در پایتخت انرژی کشور در حوزه بسیج با همت بسیجیان متعهد،ایثارگر،جهادگر و متخصص می‌توان حوزه مقاومت سیدالشهداء منطقه ویژه پارس را به عنوان یک الگو در سطح وزارت نفت معرفی کرد.

بندرسيراف ميزبان نوروزي كاركنان شركت پالايش گازفجرجم

كاركنان به همراه خانواده هاي خود با حضور در پايانه صادراتي ميعانات گازي اين شركت در بندرسيراف درجشن هاي مخصوص نوروزي مي توانند شركت گسترده كنند.

با حمایت و پشتیبانی مدیرعامل، ‌این شرکت در نظر دارد در ایام تعطیلات نوروز 92 برنامه های متنوع فرهنگی، تفریحی، ورزشی ویژه کارکنان و خانواده های ساکن در شهرک توحید با حضور گروه‌های مختلف هنری و متفاوت تر از سال‌های قبل برگزار کند .

انتظار مي رود در اين جشن ها كه از ابتداي نوروزتا پنجم فروردين ادامه دارد تعداد زيادي از خانواده‌ها به همراه ميهمانان خود در آن حضوري گسترده داشته باشند.

با توجه به محیط بسیار زیبا در کنار ساحل و با برنامه ریزی های انجام شده،‌برنامه های مختلفی برای رفاه حال خانواده‌ها از قبیل قایق سواری، اسب سواری،‌دوچرخه سواری، ایجاد غرفه‌های سنتی، ‌بوفه، ‌غرفه‌های شادی ویژه کودک و نوجوان و ... در ایام تعطیلات نوروز برپا خواهد بود.

فعالیت‌های رستوران و نقلیه سازمان منطقه ویژه پارس ساماندهی می‌شود

رئیس پشتیبانی پارس یک از ساماندهی فعالیتهای رستوران و نقلیه این مجموعه با هدف ارائه خدمات مطلوب و بهینه به کارکنان خبر داد و گفت: پیرو تاکیدات مدیرعامل محترم سازمان و جانشین ایشان در اموراجرایی سازمان تمامی فعالیت‌های حوزه رستوران و نقلیه پارس یک با هدف ارائه خدمات بهینه ساماندهی می شود.

علی جانی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده در این حوزه می گوید: تاکنون جلسات و نشست های متعددی با کارکنان حوزه نقلیه و رستوران پارس یک برگزار شده است که در این نشست ها موارد متعددی بررسی شده و تصمیمات مهمی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به نتایج برخی از این نشست ها خاطرنشان ساخت: ارائه خدمات مطلوب و بهینه به پرسنل می تواند در بهره وری منابع انسانی نقش به‌سزایی داشته باشد از این رو ما در نشست‌های درون واحدی به‌صورت هفتگی و دوره ای برخی موانع و مشکلات موجود در حوزه رستوران و نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و راهکارهای مناسب را برای رفع این نواقصات شناسایی می کنیم و در اجرایی شدن این راهکارهای مناسب و راهگشا اقدامات و فعالیت‌های برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.