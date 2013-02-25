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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۳۳

سنگدوینی خبر داد:

پیشرفت 94 درصد طرح های مهرماندگار گاز در گلستان

پیشرفت 94 درصد طرح های مهرماندگار گاز در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: با تلاش و کوشش مجموعه گاز استان عملیات اجرایی طرحهای گازرساني مهر ماندگار حدود  94 درصد رشد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از برخی طرح های مهر ماندگار گاز افزود: اجرای 30 پروژه گازرسانی روستايي پروژه های مهر ماندگار استان در سطح 9  شهرستان در سطح استان در دست انجام است که شهرستان گنبد با دارا بودن 10 روستا  بیشترین  پروژه را در اختیار دارد. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی پروژه های مهر ماندگار شرکت در حال اجراست و بین 90 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ضمن اینکه تاکنون عملیات اجرایی  همه پروژه ها بجز روستاي ايمر حاجي الهيار گنبد به اتمام رسیده است.
 
وی افزود:قبل ازدهه فجرتعداد 22 پروژه  افتتاح شده بود و 8 پروژه باقی مانده نیز درسی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب با حضور مسئولان استان و شهرستان افتتاح شد.
  
اين مقام مسئول اظهار داشت:برابر برنامه اعلام شده ستاد مديريت پروژه مهر ماندگار ، خوشبختانه با همت كاركنان گازگلستان روند رشد گازرساني پروژه هاي مهر ماندگار استان از برنامه مصوب بالاتر بوده و به حدود 94 درصد رسيده است.
 
مدیرعامل گازگلستان در پایان با بیان اینکه30 پروژه مذکور اعتباری معادل 107 میلیارد و 350 میلیون ریال برآورد بودجه شده است گفت:درحال حاضر اجرای خط تغذیه همه پروژه ها مهر ماندگار استان بجز روستاي ايمر حاجي الهيار شهرستان گنبد به اتمام رسیده و در مرحله نصب انشعاب قرار دارند. 
 
کد مطلب 2006275

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