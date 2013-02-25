پیشرفت 94 درصد طرح های مهرماندگار گاز در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از برخی طرح های مهر ماندگار گاز افزود: اجرای 30 پروژه گازرسانی روستايي پروژه های مهر ماندگار استان در سطح 9 شهرستان در سطح استان در دست انجام است که شهرستان گنبد با دارا بودن 10 روستا بیشترین پروژه را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی پروژه های مهر ماندگار شرکت در حال اجراست و بین 90 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ضمن اینکه تاکنون عملیات اجرایی همه پروژه ها بجز روستاي ايمر حاجي الهيار گنبد به اتمام رسیده است.

وی افزود:قبل ازدهه فجرتعداد 22 پروژه افتتاح شده بود و 8 پروژه باقی مانده نیز درسی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب با حضور مسئولان استان و شهرستان افتتاح شد.

اين مقام مسئول اظهار داشت:برابر برنامه اعلام شده ستاد مديريت پروژه مهر ماندگار ، خوشبختانه با همت كاركنان گازگلستان روند رشد گازرساني پروژه هاي مهر ماندگار استان از برنامه مصوب بالاتر بوده و به حدود 94 درصد رسيده است.

مدیرعامل گازگلستان در پایان با بیان اینکه30 پروژه مذکور اعتباری معادل 107 میلیارد و 350 میلیون ریال برآورد بودجه شده است گفت:درحال حاضر اجرای خط تغذیه همه پروژه ها مهر ماندگار استان بجز روستاي ايمر حاجي الهيار شهرستان گنبد به اتمام رسیده و در مرحله نصب انشعاب قرار دارند.