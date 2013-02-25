اولین همایش قرآن پژوهی در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر حوزه علمیه برادران دامغان بعد از ظهر دوشنبه در اولین همایش قرآن پژوهی در حوزه علمیه خواهران این شهر، به نقش و جایگاه پژوهش در قرآن اشاره داشت و افزود: یکی از وظایف طلاب در کنار کسب علوم حوزوی انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی است.

حجت الاسلام احمد عالیشاهی با اشاره به اینکه امروز حوزه های علمیه ما توانستند در بحث تحقیقات و پژوهش گام های خوبی بردارند اضافه کرد: باید این تلاش ها بیش از گذشته تقویت شود.

وی تصریح کرد: اهتمام به بحث پژوهش قرآنی باید در دستور کار طلاب باشد و با کار تحقیقاتی و پژوهشی دین خود را به قرآن ادا کنند.

مدیر حوزه علمیه برادران دامغان ضمن تاکید بر اینکه قرآن منظومه اي بي كران است خاطر نشان کرد: طلاب باید به بحث تحقیقات و پژوهش به ویژه پژوهش قرآنی بیش از گذشته نقش آفرینی کنند.

عالیشاهی گفت: تمامی بسترهای لازم برای انجام کارهای پژوهشی فراهم است و حوزه های علمیه می توانند پیشگام خوبی در امر کارهای تحقیقاتی و پژوهشی به ویژه پژوهش قرآنی باشند.

به گزارش مهر، در این همایش همچنین در زمینه نقش قرآن در پژوهش، شخصیت و ویژگی ائمه معصومین (س) در قرآن و تقوا در زندگی مطالبی از سوی شرکت کنندگان مطرح شد.

این همایش از سوی حوزه علمیه خواهران دامغان برگزار شد که در آن معاون پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور حضور داشت.