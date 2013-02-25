برنامه "باشگاه" به تریبون باشگاههای پول دار تبدیل شده است/هجمه رسانه ای علیه آلومینیوم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان در خصوص برنامه شب گذشته شبکه دوم سیما تحت عنوان "باشگاه" اقدام به انتشار بیانیه ای کرد.

در این بیانیه آمده است: همواره در نظام جمهوری اسلامی ایران به برقراری عدالت به خود بالیده ایم و نمونه آن را می توان به حضور تیم آلومینیوم در لیگ برتر و محقق شدن آرزوی دیرینه مردم هرمزگان در داشتن نماینده ای در لیگ برتر مرتبط دانست که شادی و خوشحالی غیرقابل وصفی سراسر استان هرمزگان را فرا گرفته است اما برخی هجمه ها و حرکات باعث شده تا نه تنها آلومینیوم سیبل عدم نتیجه گرفتن سایر تیم ها شود بلکه هجمه رسانه ای شدید طوفان زرد هرمزگان را مظلوم واقع کرده و به ساحل مطلوب نرساند.

مدتی قبل درخواستی از سوی شبکه دوم سیما برای پخش برنامه ای تحت عنوان باشگاه به دفتر باشگاه آلومینیوم المهدی رسید که پس از همفکری مسئولان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط مالی کنونی شرکت در این برنامه به صلاح نیست اما پس از گذشت ماه ها با آغاز این برنامه برخلاف گفته های مجری بی طرف (بخوانید بی طرف اما بشنویم قرمز رنگ!) این برنامه تنها به تریبونی برای باشگاه هایی شده که از لحاظ مالی توانایی تحت پوشش دادن یک برنامه دارند.

شب گذشته (6 اسفند) برنامه باشگاه با حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس علاوه بر تبلیغ رسانه ای غیرمعمول آن هم در رسانه ملی که ظاهرا برای برخی آقایان به شبکه ای خصوصی تبدیل شده و با پوشش رسانه ای سهمگین سعی در دفاع و توجیه عدم نتیجه گیری شان داشت به شدت باشگاه آلومینیوم و نتیجه تساوی برابر پرسپولیس را زیر سوال بردند به گونه ای که دیگر هر بیننده ای می توانست درک کند هدف این برنامه تنها توجیه عدم نتیجه گیری آقایان و بردن اذهان مردم به سمت دیگری است تا اعتراضات به مدیریت کلان و کادرفنی باشگاه پرسپولیس کاسته شود.

آیا رسانه ملی باید با تدارک این چنین برنامه ای برای درآمدزایی سعی در خراب کردن مردم یک استان آن هم مرزداران خلیج فارس باشند؟آیا به صرف کسب درآمد باید حیثیت یک باشگاه و نتیجه گیری آن را زیر سوال برد؟آیا باید با گرفتن پول، عکس آقایان با سران باشگاه میلان تماشا شود یا به جای پرداختن به عملکرد باشگاه پرسولیس تنها سعی در معرفی یک شخص به مردم بپردازیم؟

این کجای بی طرفی رسانه ملی است آیا نظارتی بر برنامه های صدا و سیما صورت نمی گیرد؟آیا کسی نیست تا در انتخاب مجریان طرف بی عدالتی را بگیرد؟ نباید مجریان صدا و سیما حتی در صحبت رعایت بی طرفی خود را اعلام کنند یا اینکه باید با صراحت خود را قرمز پوش بدانند؟!

در پایان از جناب آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای کشور خواستاریم با نظارت بیشتر بر برنامه های تلویزیونی و تجدید نظر در پخش این چنین برنامه های سعی در عدم گریز مردم از تلویزیون شود زیرا زمانی که هرمزگانی ها این چنین بی احترامی را به خود می بینند به عدالت صدا و سیما شک خواهند کرد.