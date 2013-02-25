نرخ شیوع معلولیت در خراسان جنوبی بالاتر از میانگین کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اكبری مطلق در جلسه انتخابات اعضای جدید هیات امناء و هیات مدیره مجتمع توان بخشی و نگهداری شبانه روزی معلولین كم توان ذهنی حضرت علی اكبر(ع) بیرجند افزود: ازدواج فامیلی، سوء تغذیه و تعدد موالید از جمله مهمترین دلایل این وضعیت است.

وی هزینه های نگهداری و توان بخشی معلولان اعم از ذهنی، جسمی حركتی، روانی مزمن و سالمند را بیش از چهار میلیون ریال در هر ماه عنوان كرد و گفت: از این مبلغ 50 درصد در قالب یارانه به مراكز پرداخت می شود و 50 درصد دیگر توسط خیرین تامین می شود.

وی تعداد كل فعالیتهای واگذار شده به موسسات خیریه و مراكز توان بخشی غیر دولتی استان را 42 مورد و در قالب 35 مركز اعلام نمود و افزود: 20 مركز در شهر بیرجند به معلولان تحت پوشش بهزیستی خدمات ارائه می نمایند.

وی به دو پروژه در دست اقدام مجتمع عظیم آب درمانی و هتل آپارتمان ویژه سالمندان در مجتمع توان بخشی حضرت علی اكبر اشاره كرد و افزود: با راه اندازی این دو پروژه، ضمن رفع نیازهای توانپزشكی و فیزیوتراپی معلولان ساكن در بخش های شبانه روزی، به درآمد زائی مركز نیز كمك خواهد شد.