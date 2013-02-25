تسهیلات نوسازی به ناوگان عمومی حمل و نقل باری لرستان پرداخت می شود

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور برای نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل باری با عمر بیش از 35 سال تسهیلات 500 میلیون ریالی را پرداخت می کند.

وی بیان داشت: این تسهیلات با نرخ بهره 15 درصد و در دوره زمانی بازپرداخت هفت ساله خواهد بود.

مدیرکل حمل ونقل پایانه های استان لرستان افزود: متقاضیانی که واجد شرایط هستند باید برای ثبت نام و طی مراحل قانونی به این اداره مراجعه کنند.

حیدری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 459 دستگاه از وسایط نقلیه عمومی حمل و نقل باری در استان لرستان وجود دارد گفت: در این راستا متقاضیان در اسرع وقت برای بهره مندی از این تسهیلات اقدام و ناوگان فرسوده خود را از چرخه حمل و نقل جاده ای لرستان خارج و اسقاط کنند.

وی افزود: در صورتی که مالکان این وسایط نقلیه عمومی در این راستا اقدام لازم را نکنند از این پس از فعالیت این وسایط نقلیه در چرفخه حمل و نقل عمومی جلوگیری به عمل خواهد آمد.