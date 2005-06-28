علاقه پايان ناپذير ژانگ ييمو به فيلم هاي رزمي

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، دستياران و همكاران فيلمساز صاحبنام چيني ضمن تأييد خبر ساخت فيلمي رزمي توسط وي، شايعه منتشر شده در اينترنت مبني بر نامگذاري اين پروژه به نام "وو زتيان" (يكي از امپراتريس هاي سلسله تانگ) تكذيب كردند. ييمو اين روزها به شدت مشغول تهيه مقدمات توليد است و برخي از دستياران او براي انتخاب لوكيشن به استان هاي يونان و سيچوان چين رفته اند.

اين در حالي است كه يكي از عوامل پروژه اعلام كرد فيلم جديد ييمو شباهت تصويري چنداني به "قهرمان" و "خانه خنجرهاي پران" ندارد و بيشتر صحنه هاي آن در استوديويي در پكن فيلمبرداري مي شود. قرار است فيلمبرداري پروژه تازه ژانگ ييمو از اوايل سال آينده ميلادي آغاز شود و از چو يون فت و گنگ لي به عنوان بازيگران اصلي آن نام برده مي شود. گرچه هيچيك از اين دو ستاره نامدار فعلاً قراردادي براي بازي در فيلم امضا نكرده اند.

ژانگ ييمو كه عمده شهرت خود را مديون كمالگرايي و ظرافت در ساخت فيلم هاي سينمايي است، بعيد است بتواند فيلمي رزمي را در استوديو بسازد و بايد منتظر تماشاي صحنه هاي چشم نواز در فيلم تازه او بود.

خبر ديگر در مورد فيلمساز مشهور چيني اينكه او به زودي دومين مدرك دكتري افتخاري خود را از سيتي يونيورسيتي هنگ كنگ دريافت مي كند. ييمو نخستين مدرك خود را از چهار سال پيش از آكادمي فيلم مسكو گرفت.



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