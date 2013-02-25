160 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان باشتی پرداخت شد

به خبرگزاری مهر، سیدعبدالحمید ولی پور گفت: توانمند کردن خانواده های تحت حمایت یکی از مهمترین سیاست های کمیته امداد است و اعطای این وامها در این راستا و با توجه به توانایی و داشتن شرایط و ظرفیت های موجود در منطقه اعطا شده است.

وی اظهار داشت: این تعداد وام قرض الحسنه به میزان بیش از یک میلیارد و 290 میلیون ریال در بهمن ماه سال جاری پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان باشت گفت: وامهای قرض الحسنه کارگشایی برای رفع احتیاجات ضروری اشخاص مانند هزینه های درمان، ازدواج، تعمیر و تامین مسکن، بدهکاری های مالی، کمک هزینه های تحصیل و... با در نظر گرفتن شرایط و رعایت اولویت ها به واجدین شرایط پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه کمیته امداد گام مؤثر و درخشانی در جهت ایجاد اشتغال و خودکفایی خانواده های تحت حمایت برداشته است، بیان داشت: این مسئله نیازمند ایجاد روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس و روحیه علاقه به کار و عدم اتکاء به دیگران در مددجویان است.

معافیت310 نفراز فرزندان تحت تکفل زنان سرپرست خانوارکهگیلویه

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از معافیت310 نفر از فرزندان تحت تکفل زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از خدمت سربازی خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: از خدمات و برنامه های مهم این نهاد به مددجویان، معافیت فرزندان واجد شرایط خانواده‌های تحت حمایت از خدمت سربازی است.

وی بیان داشت: هدف از معافیت سربازی فرزندان ذکور خانواده‌های تحت حمایت این نهاد بسترسازی برای اشتغال مددجویان به منظور توانمندسازی و استقلال مادی خانواده‌ها انجام می شود.

رحیمی نیا به مزایای اجرایی شدن معافیت افراد واجد شرایط اشاره کرد و یادآور شد: معافیت این افراد منجر به کاهش بار سنگین مسئولیت و تأمین معاش خانوارهایی که زنان سرپرست خانوار هستند، می شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه گفت: فرزندان ذکور خانواده‌هایی که سرپرست آنها به لحاظ جسمی پیر و ناتوان و دارای سه فرزند دختر هستند و توانایی مخارج زندگی را ندارند در صورت واجد شرایط بودن از خدمت سربازی معاف و یا دوران خدمت این افراد با هماهنگی به محل زندگی خود انتقال داده می‌شود.

100 مددجوی گچسارانی در همایش مبارزه با اعتیاد شرکت کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران از برگزاری همایش مبارزه با اعتیاد و ایدز با شرکت 100نفری مدجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان و فرزندان آنان خبر داد.

امرالله فروزنده گفت: این همایش تحت عنوان مبارزه با اعتیاد و ایدز با حضور مربیان خبره از دانشگاه و کارشناس نیروی انتظامی برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی مددجویان با انواع مواد مخدر، ضرر و زیان آن و آشنایی با انواع مواد روانگردان و بیماری ایدز و راهکارهای پیشگیری از این بیماریها عنوان کرد.

فروزنده بر هوشیاری خانواده ها به ویژه والدین در خصوص کنترل فرزندان خود و فرهنگسازی در این زمینه تأکید و تصریح کرد: تربیت صحیح فرزندان و همچنین مراقبت از آنان بخصوص در ارتباطات اجتماعی و دوستی با افراد مختلف از مهمترین راههای پیشگیری از اعتیاد است.

وی شرکت مددجویان در دوره های آموزشی را برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه مهم عنوان کرد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران اظهار داشت: در این همایش کالاهای بهداشتی از قبیل پودر رختشوئی، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، صابون وخمیر دندان با هزینه ای بالغ بر پنج میلیون ریال بین شرکت کنندگان توزیع شد.