به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور بعدازظهر دوشنبه در کارگاه آموزش مبانی سیاسی با حضور فرمانداران و بخشداران در استانداری بوشهر اظهار داشت: آموزش و بازآموزی تجربیات ارزشمند گذشته بهترین دستاورد فرمانداران و بخشداران در دوره‌های آموزشی است.

وی با تقدیر از حضور نماینده دفتر سیاسی وزارت کشور ادامه داد: بنا داریم از اساتید و کارشناسان خبره که تجربیات متعددی دارند دعوت کنیم تا دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها و بخش‌ها برگزار کنند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت آموزش‌های مصوب در سازمان‌ها طی سخنان کوتاهی به فعالیت‌های آموزشی دفتر اشاره و بر کیفیت بخشی دوره‌های آموزشی تاکید کرد.

نصرالله شفیعی در ادامه بیان داشت: برگزاری این کارگاه‌های آموزشی برای ارتقای سطح علمی و تجربی مدیران و به روز کردن آگاهی‌ها و اطلاعات آن‌ها بسیار راهبردی و ضروری است.

مدرس این کارگاه آموزشی نیز با تاکید بر ضرورت استمرار برگزاری این دوره‌ها افزود: فرمانداران و بخشداران وظایف و نقشی مهم و حساس ایفا می‌کنند لذا ضروری است بر استمرار برگزاری دوره‌های آموزشی برای این افراد طی دوره‌های مختلف تاکید شود.

علی پورعلی‌مطلق ضمن تأکید بر جلوگیری از افراط و تفریط در وظایف فرمانداران اظهار داشت: فرمانداران و بخشداران باید حوزه مدیریتی خود را شناخته و در حیطه مسئولیت‌های خود فعالیت کنند.

وی نظارت و هماهنگی را مهمترین وظیفه فرمانداران و بخشداران عنوان کرد و افزود: فرمانداران مسئول حفظ نظم، امنیت و آرامش حوزه خدمتی خود هستند.

نماینده وزارت کشور در ادامه به تشریح وظایف فرمانداران و بخشداران در شهرستان‌ها پرداخت و گفت: فرماندار وظیفه دارد دستگاه‌های اداری و اجرایی را هماهنگ و بر عملکرد آن‌ها نظارت کند.