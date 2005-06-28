ميانگين سني بيماران "ام اس "به 9 سال رسيد

مژگان محسني نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مساله مهمي كه در مورد بيماري ام اس وجود دارد بحث ناشناخته بودن عوامل به وجود آورنده آن است.

وي افزود: ما بايد سعي كنيم هر چه زودتر با انجام آزمايش ها و تحقيقات و پژوهش هاي مورد نياز عوامل به وجود آورنده اين بيماري را بشناسيم.

مدير كميته اجرايي ام اس خاطر نشان كرد: افزايش تعداد بيماران ام اس نيز يكي ديگر از نگراني ها و دغدغه هايي است كه بايد به آن توجه شود ضمن اين كه بيماران با مشكلات بسياري از جمله عدم توانايي پرداخت هزينه هاي درماني مواجه اند.

محسني نيا گفت: بسياري از آن ها توانايي ادامه درمان كامل را ندارند و همين امر باعث مي شود كه بعد از مدتي فلج شده و توانايي كار كردن را هم ازدست بدهند، معلوليت اين افراد بيشتر از هزينه داروي آن ها براي دولت هزينه در بر دارد.