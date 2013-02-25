به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این سایت نوشته است برای دومین سال پیاپی بسیاری از ایرانیان دلیل خوبی داشتند تا ساعت‌ها بیدار بمانند و مراسم اسکار را دنبال کنند.

به اعتقاد نویسنده سایت، فیلم "آرگو" بن افلک که درباره ماموریت موفقیت‌آمیز فراری دادن چند دیپلمات آمریکایی در بحران گروگانگیری سال 1979 است، دیشب جایزه بهترین فیلم سال را در مراسم اسکار از آن خود کرد و همین مساله واکنش‌های سریع رسانه‌های ایرانی را در صبح دوشنبه به همراه داشت.

شادی‌ای که سال پیش با برنده شدن فیلم "جدایی" که اولین جایزه اسکار را برای ایرانی‌ها به همراه داشت و در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان اسکار سال پیش انتخاب شد، ایجاد شده بود دیشب با انتخاب "آرگو" که بسیاری انتخاب آن را حرکتی سیاسی می‌دانستند از بین رفت.

این ناراحتی وقتی بیشتر تقویت شد که میشل اوباما نام این فیلم را به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم اعلام کرد.

خبرگزاری مهر با انتقاد از گفته‌های بن افلک درباره جمهوری اسلامی در سخنرانی کوتاه خود وقت گرفتن جایزه اسکار که گفته بود "می‌خواهم از دوستانمان در ایران که در شرایط وحشتناکی زندگی می‌کنند تشکر کنم!" مطلبی را منتشر کرد.

این خبرگزاری در تیتری با عنوان "پس از تحریف تاریخ، بن افلک به نمایش تصویری تیره از ایران با گفتن این که ایرانیان در شرایط وحشتناکی زندگی می‌کنند، ادامه داده است" این خبر را منعکس کرد.

خبرگزاری فارس هم وقت را تلف نکرد تا با زیر سوال بردن نقش میشل اوباما، بنویسد "در یک موقعیت نادر در تاریخ اسکار، بانوی اول آمریکا فیلم برنده را به فیلم ضد ایرانی آرگو اعلام کرد، فیلمی که کمپانی صهیونیست برادران وارنر آن را تهیه کرده بود".

سایت خبری عصر ایران هم نوشت "آرگو" فیلمی ضد ایرانی است و به نظر می رسد جواد شمقدری موفق نشد از لابی اش برای جلوگیری کردن از برنده شدن این فیلم ضد ایرانی استفاده کند. این سایت اشاره ای داشت به این حرف معاون سینمایی وزیر که هفته پیش ادعا کرده بود به دنبال درخواست پرزیدنت محمود احمدی نژاد برای دریافت جایزه اسکار، سازمان متبوع او به لابی دست زد تا فیلم "جدایی" بتواند عنوان برنده اسکار 2012 را به دست بیاورد.

این جایزه دو روز پس از گفتگوی هسته‌ای جدید بین ایران و قدرت های جهانی در آلماتی قزاقستان اهدا شده است.

آمریکا به روابط سیاسی خود پس از رویداد گروگانگیری با ایران خاتمه داد. تنش های بین دو کشور پس از رفتن ایران به سوی فعالیت‌های هسته ای بالا گرفته است.