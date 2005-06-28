مربيان خارجي شمشيربازي هدايت ملي پوشان را برعهده گرفتند

به گزارش خبرگزاري " مهر" ويكتوكوروپوسكوف ( اسلحه سابر) آندري كولوتلين ( اسلحه اپه) وسرگئي آپولكو( اسلحه فلوره) از روزگذشته با حضوردراردوي رسمي تيم ملي شمشيربازي كشورمان هدايت 18 شمشيربازبرتررده بندي بزرگسالان كشور( درهر اسلحه 6 نفر) را برعهده گرفتند.
شايان ذكراست: اين اردودرمحل فدراسيون شمشيربازي ودرسالن شهيد كلاهدوزبا نظارت كامل آقاي رشيد خالقي مديرتيمهاي ملي شمشيربازي رسما كارخود را آغازكرده است.
سرگئي آپولكو مربي سرشناس شمشيربازي اوكراين كه داراي تحصيلات آكادميك ومدرك عالي ازمدرسه شمشيربازي رسمي شوروي سابق است، ازروز گذشته به همراه 2 مربي برجسته ديگر بطوررسمي كارهدايت ملي پوشان كشورمان را برعهده گرفتند.
