دهیاران پلدختری در مسیر آبادانی روستاها و تامین رضایت مردم قدم بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر قهرمانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ماهیانه دهیاران بخش مرکزی پلدختر اظهار داشت: دهیاران با استفاده از ظرفیتهای بالایی که در روستاها برای ارائه خدمت وجود دارد باید گام های موثری در این زمینه بردارند.

وی با بیان این که دهیاران نمایندگان دولت در روستاها هستند گفت: دهیاران باید در کنار مسئولان برای رضایتمندی و حل مشکلات روستاییان ایفای نقش کرده و از فرصت پیش آمده برای عمران و آبادانی روستاها استفاده کنند.

قهرمانی با بیان اینکه برای ارائه خدمات به مردم و توسعه و عمران شهرها و روستاهای کشور تلاش فراوانی در دولت نهم ودهم انجام شده است تصریح کرذ: دولت نهم و دهم در این زمینه کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشته است.

بخشدار مرکزی پلدختر در ادامه سخنان خود نقش دهیاران را در برگزاری انتخابات مهم توصیف کرد و گفت: در این شرایط تعامل دهیاران با نهادهای اجرایی حساس و مهم است و دهیاران با حضور به موقع در روستاها مسایل و مشکلات مربوط به انتخابات را در اسرع وقت به بخشداری گزارش کنند.

وی یادآور شد: حضور حماسی مردم در انتخابات سال آینده سبب ناکامی دشمنان می شود و فضای سالم انتخاباتی مهم‌ترین توصیه مقام معظم رهبری در این ایام است و هیچ فرد و یا گروهی نباید این فضای سالم را با هجمه بر عملکرد دولت ناسالم کند.