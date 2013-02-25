آیات قرآن در فضای شهرها نصب شود/توسعه فرهنگ قرآنی با برگزاری کرسی های تلاوت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی عصر دوشنبه در چهلمین جلسه شورای فرهنگی عمومی استان هرمزگان به مسئله لزوم توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه پرداخت و اظهار داشت: قرآن معجونی معجزه آساست که همانند آن کتابی پیدا نمی شود و حتی در طول تاریخ عده ای تنها با شنیدن تلاوت قرآن پیرو آن شده اند و نگاه کردن، تلاوت و تدبر در قرآن ثواب بسیاری دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه ما از سرمایه عظیمی به نام قرآن غافل بوده ایم و نتوانسته ایم آن گونه که باید در این خصوص اقدامات اساسی انجام دهیم و این در حالی است که تلاوت قرآن جدای از تفسیر آن به تنهایی هدایت گر است و می تواند در جامعه بسیار مفید باشد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان خواستار استفاده از ظرفیتهای نهادهای مستعد برای اجرای برنامه های تلاوت قرآن شد و افزود: در نهادهایی همچون ارتش، سپاه، بسیج، مدارس و دانشگاهها هزاران جوان علاقه مند به قرآن حضور دارند که باید از ظرفیت این نوع مراکز در برگزاری کرسی های تلاوت قرآن استفاده کرد و برنامه هایی را در این نهادها برگزار کرد.

نعیم آبادی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بر روی بحث برگزاری کرسی های تلاوت قرآن تاکید خاصی داشته اند که با توجه به این مسئله باید در این خصوص حرکتی مفید و سامان یافته در هرمزگان انجام شود.

وی در ادامه سخنان خود بر ایجاد فضایی قرآنی در سطح شهرهای استان هرمزگان به خصوص شهر بندرعباس تاکید کرد و بیان داشت: شهرداری ها باید در این خصوص اقدامات بیشتری انجام دهد به گونه ای که آیات منتخب قرآن با خطی زیبا و ترجمه ای روان در مناطق مختلف شهرها نصب شوند چون در مباحث مختلف هیچ چیز موثرتر از آیات قرآن کریم نیست.

امام جمعه بندرعباس همچنین با انتقاد از تبلیغات بیش از حد کالاهای تجاری در سطح شهر، عنوان کرد: کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و ژاپن نیست که تا این حد تبلیغات تجاری در آن دیده می شود و باید در مکان های پر رفت و آمد همچون فرودگاه ها، ترمینال های مسافری، راه آهن، بنادر و ادارات به جای پرداختن به سایر تبلیغات، آیات قرآن نصب شود.

نعیم آبادی خاطرنشان کرد: می توان از ظرفیت تاکسی ها و اتوبوس های شهری نیز در راستای ترویج فرهنگ قرآنی استفاده و آیات را در آنها نصب و یا برای مردم پخش کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها، اظهار داشت: در این خصوص نیز باید معیارها و شاخص ها از هم اکنون به مردم گفته شود چون آگاهی در یک و یا دو هفته ایجاد نمی شود و با دوری از مباحث تبلیغاتی باید به مردم آگاهی بخشی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین خواستار ترویج فرهنگ صحیح کار در جامعه شد و افزود: متاسفانه امروز جوانان ما تنها به عشق پشت میزنشینی تحصیل می کنند و تنها کار را در نشستن پشت میز تعریف می کنند در حالی که در کشور ما کار وجود دارد و شاهد این هستیم که سه میلیون اتباع افغانی در کشور ما بیکار نیستند اما جوانان خودمان به علت نادرست بودن فرهنگ کار، بیکار هستند.

به گزارش مهر، در پایان این جلسه برگزاری کرسی های تلاوت قرآن کریم در مراکز مهم و پر جمعیت هرمزگان مصوب شد.

همچنین حجت الاسلام حسین مرشدی مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به عنوان دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان معرفی شد.