انجمن هنرهاي نمايشي بوشهر امسال كمترين اعتبار را دريافت كرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفري عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر بیش از چهار نمایش در شهرستان هاي استان بوشهر در حال اجرای عمومی هستند که این نمایش‌ها هر یک بین یک تا سه هفته به روی صحنه خواهند بود.

رئيس انجمن هنرهاي نمايشي استان بوشهر اضافه کرد: این آمار در اجرای عمومی تا کنون در استان بوشهر سابقه نداشته و این در حالی است که انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر امسال کمترین اعتبار را دریافت کرده است.

وی ادامه داد: نمایش در آغوش اتفاق نوشته حمید زارعی و کارگردانی حمید ارجمند و کاری از گروه تئاتر ایلیا به مدت یک هفته در گناوه به اجرای عمومی در می آید.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر گفت: در راستای توسعه اجراهای عمومی تئاتر در استان بوشهر که شعار این انجمن است و در ادامه اجراهای متعددی که در بهمن و اسفندماه در استان شکل گرفته نمایش در آغوش اتفاق کاری از گروه تئاتر ایلیا و به کار گردانی حمید ارجمند به اجراي عمومي در مي آيد.

وي اضافه كرد: اين نمايش با حضور بیش از 20 نفر از هنرمندان جوان گناوه ای از هفتم الی 14 اسفندماه در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع خلیج فارس گناوه به اجرای عمومی در خواهد آمد.

مظفري ادامه داد: در این نمایش که بیشتر عوامل آنها را هنرمندان جوان گناوه ای تشکیل می‌دهند، صادق نیک‌پرست، مهدی تنگستانی‌زاده، علی حجی، سارا نواب فر، نوذررادمنش، مهرنوش حاتمی نژاد، سيد محمد موسوي، حامد قائدزاده، فرامرز حیدری، فرخنده خرم آبادی، فاطمه خرم آبادی، فائزه بحرپیما و علی سیفي حضور دارند.

وي بيان داشت: در اين نمايش منشی صحنه شهین دهقانی، مدیر صحنه گلناز محمدی پور، طراح و اجرای دکور مهدی خضرپور برعهده دارند و اجرای نور وموسیقی هم برعهده احسان واعظ است.