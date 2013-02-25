تحقق 270 هزار فرصت جدید شغلی در تهران/ ایجاد کسب و کار خرد در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی با اعلام تقدیر از دستگاه های اجرایی موفق در ایجاد فرصت های شغلی،گفت: بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، ادراه كل كمیته امداد امام خمینی، صندوق مهر امام رضا، بهزیستی و اداره كل تعاون به ترتیب 5 دستگاه اجرایی هستند كه نسبت به تعهدات خود در ایجاد فرصت های شغلی در سال جاری موفق عمل كرده اند.

معاون برنامه ریزی استاندای تهران، همچنین به شهرستان های موفق در راستای ایجاد فرصت های شغلی اشاره كرد و گفت: شهرستان شمیرانات، موفق ترین شهرستان استان تهران در زمینه ایجاد فرصت های شغلی در سال جاری است، علاوه بر این فیروزكوه، شهریار، بهارستان و رباط كریم در لیست شهرستان های موفق قرار دارند.

تركی وضعیت ایجاد فرصت های شغلی در پایتخت را مناسب ارزیابی كرد و افزود: با توجه به اینكه هنوز تا پایان سال و زمان اعلام شده برای اجرای تعهدات ایجاد فرصت های شغلی دستگاه های اجرایی باقی مانده است، آمارها بیانگر پیشرفت خوب و پیروی از برنامه ها هستند.

رئیس كارگروه اشتغال استان تهران با اعلام رتبه پایتخت در ایجاد فرصت های شغلی در بین سایر استان ها، گفت: به لحاظ تعهدات اشتغال و استفاده از تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال، استان تهران در مقایسه با سایر استان ها رتبه 13 را در اختیار دارد به طوری كه از ابتدای سال تا به امروز 270 هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد شده است.

وی در جلسه كارگروه اشتغال استان تهران که در محل معاونت برنامه ریزی استان تهران برگزار شد با اشاره به تحقق 71درصد تعهدات صورت گرفته در ایجاد اشتغال در پایتخت گفت: دستگاه های اجرایی استان در سال جاری موفق به تحقق 71 درصد از 380هزار فرصت شغلی شده اند كه این رقم حدود 270 هزار فرصت شغلی است.

رئیس كارگروه اشتغال استان تهران در خصوص اولویت حوزه های استان در بحث ایجاد فرصت های شغلی گفت: تعداد فرصت شغلی بیشتر در بخش های كشاورزی، معدن، صنعت، حمل و نقل و خدمات بوده است.

تركی همچنین به عملكرد استان تهران در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: پایتخت در زمینه ایجاد كسب و كارهای خرد و خوداشتغالی در رتبه دوم كشوری قرار دارد، علاوه بر این به لحاظ تعهدات اشتغال و استفاده از تسهیلات در رتبه 13 قرار داریم.

تسهیلات ۲۰۰میلیارد تومانی برای طرح های تعاونی تولیدی

همچنین در خبر دیگری، مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران از جذب طرح های تعاونی تولیدی در بخش های کشاورزی و صنعت خبر داد و افزود: صندوق توسعه ملی تسهیلات ۲۰۰میلیارد تومانی برای طرح های جدید در این دو حوزه تا پایان سال در نظر گرفته است.

لطفی نژاد، دبیر کارگروه اشتغال استان تهران در جلسه بررسی عملکرد این کارگروه با اشاره به مشارکت طرح های تعاونی گفت: صندوق توسعه ملی برای طرح های جدید در حوزه کشاورزی 200 میلیاردتومان تسهیلات با سود 13 درصد در نظر گرفته که با این حال طرح های مذکور باید دارای شرایط تعاونی و تولیدی باشند.

وی با بیان ارائه تسهیلات مشابه به طرح های جدید در بخش صنعت افزود: دارندگان طرح های جدید در حوزه صنعت هم می توانند از وام های صندوق توسعه ملی استفاده کنند به طوری که این صندوق برای بخش صنعت تسهیلات 200 میلیاردتومانی با سود 16 درصد در نظر گرفته است.

لطفی نژاد اظهار داشت: متقاضیان برای استفاده از تسهیلات مذکور می توانند طرح های خود را به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان تا پایان سال جاری ارسال کنند. مدیر کل وازرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سقف اختیارات کارگروه منتخب اشتغال استان از 5 میلیاردتومان به 10 میلیاردتومان افزایش یافته است.